Comitato per l'ordine e la sucurezza Dopo la strage il ministro Minniti a Foggia: "La risposta dello Stato sarà durissima" Il titolare dell'Interno: "Qui organizzazione con caratteristiche di struttura mafiosa e gangsteristico"

A Foggia dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza sui fatti avvenuti ieri a San Marco in Lamis, conferenza stampa del ministro dell'Interno Marco Minniti che annuncia: "La risposta dello stato italiano sarà durissima".È una questione che riguarda il Paese - dice Minniti - il contrasto al crimine in questa provincia per garantire la tranquillità di cittadini e turisti. Qui è forte l'influenza del traffico di droga con l'Albania. Le misure da mettere in campo seguono tre filoni d'intervento. I sindaci sono alleati e parte attiva in una battaglia di civiltà con una rivolta morale dei cittadini.Le nuove forze annunciate dal Ministro dell'Interno sono 192 uomini che proverranno da reparti prevenzione crimine della polizia, carabinieri e baschi verdi della Guardia di finanza. Tra essi 24 carabinieri dei "Cacciatori di Calabria". Sarà inoltre costituito in pianta stabile a San Severo un reparto prevenzione crimine della polizia di Stato.Oltre al controllo del territorio, servono rinforzi della capacità investigativa. Saranno trasferite aliquote del servizio centrale operativo per la squadra mobile di Foggia, del Ros per i carabinieri e dello Scico per la Guardia di finanza.E infine l'uso delle moderne tecnologie: per ciò si dovrà firmare presto - forse entro agosto - un protocollo d'intesa con il Pon Sicurezza e il Por della Regione Puglia per sperimentare in provincia di Foggia le tecnologie migliori contro il crimine. Questo è un quadrante strategico per la sicurezza del nostro Paese. Ogni due mesi sono previste a Foggia riunioni per fare il punto della situazione.Il presidente pugliese Michele Emiliano rivolto ai sindaci: è accaduto un evento che richiede di prendere partito, di schierarsi. La regione cercherà di sostenerli, insieme con l'Anci. Sono giorni difficili, don Ciotti ha comunicato di aver scelto Foggia per la giornata del ricordo delle vittime di mafia il 21 marzo del 2018. E' il Gargano che combatte la mafia, non più indolente e immobile. C'è voglia di vincere le organizzazioni criminali, insieme alle forze dell'ordine."La criminalità pugliese e in particolare questa efferatissima forma di criminalità foggiana, è stata considerata troppo a lungo una 'mafia di serie B'". Lo ha detto il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti alla trasmissione '6 su Radio 1' della Rai per commentare l'agguato di ieri nelle campagne di San Marco in Lamis, nel foggiano, in cui è stato ucciso un boss mafioso e altre tre persone. Roberti ha detto che le faide tra clan vanno avanti da 30 anni, ci sono stati 300 omicidi, e l'80% è rimasto impunito."Purtroppo la storia non è nuova, le faide tra i clan mafiosi foggiani risalgono a oltre 30 anni fa con circa 300 omicidi, L'80% dei quali sono rimasti impuniti, e questo la dice lunga sulle difficoltà di investigare. Oggi lo scontro si è acceso attorno al traffico di stupefacenti, in particolare di droghe leggere dall'Albania. Un affare colossale che scatena gli appetiti dei clan e che investe, partendo dal foggiano, tutta la dorsale adriatica fino all'Europa. La mafia foggiana è una costola della camorra napoletana. Negli ultimi tempi sono state rafforzate le strutture investigative sul territorio e credo che si procederà oltre. Ad aprile scorso è stata aperta una sezione del Ros a Foggia che mancava, la Procura distrettuale di Bari si prodiga moltissimo per coordinare le indagini"."Naturalmente bisogna fare di più, anche sul piano della cooperazione internazionale per frenare i fiumi di droghe leggere che arrivano dall'Albania perché sono quelli che stanno scatenando la faida. Siamo andati in Albania nei mesi scorsi a chiedere cooperazione, abbiamo incontrato a Roma il Ministro degli Interni albanese che ha promesso maggiore collaborazione. Bisogna vincere l'omertà e per farlo bisogna creare una cultura della legalità che in quel territorio è ancora molto latente. Il Procuratore capo di Bari, Giuseppe Volpe, fa benissimo a invocare maggiore collaborazione da parte dei cittadini", ha sottolineato Roberti."Naturalmente per avere collaborazione bisogna dimostrare che si incide efficacemente con le indagini e per questo - ha proseguito Roberti - servono più presidi di polizia, più professionalit nelle forze di polizia. Bisogna mandare in quel territorio il meglio delle professionalità investigative, lo ha detto recentemente la Presidente della Commissione Antimafia e io lo condivido perché se questa è una priorità, non c'è dubbio che il contrasto alla criminalit foggiana sia una priorità assoluta, allora bisogna mettere in campo il meglio delle risorse"."Purtroppo la criminalità pugliese e in particolare questa efferatissima forma di criminalità foggiana, è stata considerata troppo a lungo una 'mafia di serie B', meno pericolosa e meno efferata della ndrangheta, di cosa nostra e della camorra napoletana. Con il massimo sforzo da parte dello Stato, io sono convinto che arriverà anche la collaborazione dei cittadini perché senza collaborazione dei cittadini purtroppo non si va molto lontano", rileva Roberti."Nell'ultimo processo importantissimo che si è celebrato a Foggia, condotto dalla Procura Distrettuale di Bari per una catena enorme di estorsioni, purtroppo non si è registrata la partecipazione della società civile. Il Comune di Foggia non si è nemmeno costituito parte civile del processo e questo è un segnale estremamente negativo che va stigmatizzato", ha concluso il Procuratore nazionale antimafia.