Dopo l'ok alla manovra borsa in rialzo

di Michela Coricelli La borsa di Milano reagisce bene al via libera alla manovra: poco prima di mezzogiorno, il Ftse Mib guadagna oltre un punto percentuale ed è maglia rosa in Europa. Più caute Parigi a +0,09%, Francoforte +0,22%, mentre Londra cede un quarto di punto.Lo spread, il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco, si restringe a 295 punti base con il rendimento del nostro decennale al 3,45%.I titoli bancari a Milano non decollano, anche se il comparto è spaccato in due tra rialzi e ribassi. Molto bene invece i titoli industriali ed energetici.Intanto, in attesa dell'apertura di Wall Street (futures positivi), l'euro frena ancora e si scambia a 1,1570 contro il dollaro.