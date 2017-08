Giornata drammatica Doppia tragedia nel mare di Ischia: muoiono un sub e una ragazza L'uomo era titolare di una scuola di immersioni, non ancora identificata la ragazza

Un subacqueo è una giovane donna sono morti oggi nelle acque prospicenti l'Isola d'Ischia.Antonio Emanato, 42 anni, era il titolare di una scuola di immersioni di Bacoli (Napoli), il "Diving Center Sea Point" di Baia, frazione di Bacoli (Napoli). Non ancora identificata la giovane donna, forse minorenne, che si immersa con lui al largo di Ischia, nel tratto di mare della "secca delle Formiche". ​Il corpo del subacqueo, recuperato nello specchio d'acqua tra Ischia e l' isolotto di Vivara, sulla "secca delle Formiche", è stato messo a disposizione del medico legale per l' esame esterno disposto dalla magistratura. L'attrezzatura utilizzata è stata sequestrata.I soccorritori hanno individuato il cadavere della donna, che sarebbe molto giovane, dispersa nelle acque di Ischia. Il recupero del corpo - hanno detto all'ANSA i soccorritori - si presenta difficile perché nel tratto di mare, la 'secca delle Formiche', l'acque è torbida". I sub dei Vigili del Fuoco, tenteranno a breve una seconda immersione per recuperare il cadavere, con l' appoggio delle unit della Guardia Costiera di Ischia diretta dal tenente di vascello Antonio de Angelis.