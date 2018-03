Dottoressa guardia medica subisce tentativo di violenza Avvenuto durante visita domiciliare. I fatti nel Salento

Immagine di repertorio

Una dottoressa in servizio nella guardia medica in un paese del Salento ha subìto un'aggressione a sfondo sessuale da parte di un paziente che aveva richiesto una visita domiciliare durante il turno di notte.Secondo quanto riferisce il presidente dell'Ordine dei Medici di Lecce, Donato De Giorgi, la donna riuscita a divincolarsi, è fuggita e ha chiamato il 113.L'episodio si è verificato nello scorso fine settimana. E' fortemente provata - riferisce De Giorgi - ma pare non abbia subìto conseguenze fisiche."Esprimo tutto il mio sdegno per l'ennesimo caso di violenza subita da una dottoressa a Lecce. Questa è solo punta dell'iceberg. Abbiamo istituito osservatorio contro violenza sui medici con la Fnomceo per trovare insieme misure concrete contro violenza dentro e fuori studi medici". Loscrive su Twitter il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.