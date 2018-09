La decisione Douglas Costa, 4 giornate di squalifica per lo sputo a Di Francesco durante Juventus-Sassuolo Costa quattro giornate di stop allo juventino Douglas Costa la follia di domenica scorsa conclusa con lo sputo a Di Francesco nel finale della gara col Sassuolo: è questa la sentenza del giudice sportivo

Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per quattro giornate il giocatore della Juventus Douglas Costa per lo sputo a Di Francesco nel finale della gara con il Sassuolo. Il giudice sportivo ha comminato i quattro turni di stop e ammonizione "per comportamento non regolamentare in campo (seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a gioco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Var".