Londra Downing Street: premier May non si dimetterà stasera

Condividi

La premier britannica, Theresa May, non si dimetterà stasera e domani probabilmente incontrerà il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt.Lo riferiscono fonti di Downing Street, citate in un tweet dalla giornalista del Guardian Heather Stewart, mentre i media britannici delineano lo scenario di un complotto ordito direttamente dalla maggioranza del Gabinetto dei ministri per spingere la premier a lasciare, dopo che il suo piano per la Brexit, emendato per venire incontro alle richieste dell'opposizione, è stato accolto da dure critiche bipartisan in Parlamento.Secondo il Guardian, almeno quattro ministri si sono nettamente opposti all'accordo proposto da May: lo stesso Hunt, il titorale dell'Interno Sajid Javid, il ministro per la Scozia, David Mundell e la nuova titolare della Difesa, Penny Mordaunt.In serata, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Leadsom, ha rassegnato le dimissioni in polemica con il premier.