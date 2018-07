Bce Draghi al Parlamento europeo: "Il protezionismo è una minaccia, l'Europa resti unita" E rassicura su politica monetaria espansiva

"In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita". Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, in un'audizione all'Europarlamento.La nostra fiducia sulla dinamica dell'inflazione sta anch'essa aumentando". Assicurando comunque che "la fine attesa degli acquisti netti di titoli a dicembre 2018 non significa chela nostra politica monetaria cesserà di essere espansiva"."Ci aspettiamo che i tassi di interesse della BCE restino ai livelli attuali almeno durante l'estate del 2019 e in ogni caso per tutto il tempo necessario a garantire che l'evoluzione dell'inflazione rimanga allineata con le nostre attuali aspettative di un percorso di aggiustamento sostenuto". Precisa il governatore della Bce."Un'adozione tempestiva del pacchetto di riforme bancarie aiuterà a rafforzare ulteriormente la solidità del sistema finanziario". Dice Draghi riferendosi alle riforme adottate al Consiglio Ue. Draghi invoca un "rapido processo" da parte del Trilogo (il confronto tra Commissione, Parlamento e Consiglio) e definito "altrettanto importante" l'accordo raggiunto sull'uso del fondo Esm come rete di protezione per il Fondo di risoluzione bancaria."E' ormai abbastanza chiaro che i Paesi con alto debito devono avere una politica di bilancio sostenibile, e dovrebbero ricostituire i margini di bilancio per quando la crescita diminuirà". Affermando che "La crisi ci ha lasciato molte lezioni una delle quali è proprio questa"."I paesi che avevano bilanci solidi erano nella posizione per spendere soldi per salvare le loro banche, altri che non avevano margini non hanno potuto farlo. Quindi - conclede - la crisi ci ha detto tante cose ma una è che in questa fase in vista del futuro bisogna ripristinare margini di bilancio. Il tetto lo ripari quando c'è il sole"."Le cifre che abbiamo visto in Italia sono piuttosto elevate, ma non incoerenti con l'esperienza storica. Non è un qualcosa che non si è mai visto prima". Così il presidente della Bce rispondendo a chi gli chiedeva, in merito allo squilibrio record dell'Italia nel sistema 'Target2'. Bankitalia ha un saldo negativo di oltre 480 miliardi di euro a giugno rispetto alle altre Banche centrali dell'eurozona.