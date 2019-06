Mercati Draghi e la Fed spingono i mercati

di Paolo Gila Le banche centrali tornano protagoniste sui mercati azionari. Le parole di Draghi pronunciate al vertice di Sintra, in Portogallo, hanno dato nuovo sprint alle borse europee. Milano ha guadagnato il 2 e 46%, Londra ha segnato +1,17%. Parigi è avanzata del 2 e 20% affiancata da Francoforte a +2,03%.Bene anche Wall Street, con il Dow Jones e il Nasdaq che alle 17 e 30 mettevano a segno rispettivamente +1,33% e +1,81% nell’attesa della riunione del comitato direttivo delle Fed in calendario nei prossimi giorni. In evidenza il titolo Facebook dopo l’annuncio del lancio della moneta virtuale Libra. Sul listino milanese si sono apprezzate soprattutto le utilities e i bancari. In discesa lo spread btp/bund a 243 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 10%. Euro contro dollaro intorno a quota 1 e 12.