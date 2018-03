Draghi spinge le borse. Positiva anche Wall Street

di Sabrina Manfroi Le parole di Mario Draghi, che sostanzialmente confermano la ripresa dell'economia, e la decisione della Bce di lasciare i tassi inalterati al minimo storico, sollevano le borse europee che virano al rialzo dopo una mattinata contrastata.Milano +1,27% Parigi +1,15%, Francoforte +0,66% Londra +0,40%. In rialzo anche Wall Street in attesa della firma sul provvedimento dei dazi da parte di Trump. Il Dow Jones +0,47%.Continua la corsa di Mediaset (+8%) con le ipotesi di uno scenario di fusione con Tim. Telecom +4,6&, Atlantia +5,12%. In luce anche Poste + 2,85% come Stm. In coda al listino Ferragamo cede l’1,2%.L'euro torna a scendere sotto la soglia di 1,24 sul dollaro. Si attenuano le tensioni sullo spread che si porta a 125 punti base, il rendimento decennale e' all'1,90%.