Dramma familiare Ferrara, uccide moglie e figlio e si toglie la vita in strada: oggi era previsto lo sfratto da casa 77enne dà anche fuoco alla loro abitazione. Attendevano l'ufficiale giudiziario per mezzogiorno

Ha ucciso la moglie di 73anni e il figlio 48enne, ha dato fuoco all'appartamento dove vivevano e infine si e' suicidato con un colpo di pistola: e' successo questa mattina nel pieno centro di Ferrara. Protagonista della vicenda e' un antiquario di 77 anni, Galeazzo Bartolucci, il cui corpo senza vita e' stato trovato riverso a terra sotto i portici da una volante della polizia (avvisata da un negoziante che aveva sentito esplodere un colpo) in via Boccacanale di Santo Stefano, all'angolo con la sua abitazione. Accanto al corpo senza vita e' stata rinvenuta una pistola. Poco prima i vigili del fuoco erano intervenuti nel suo appartamento dato alle fiamme in via Boccaleone sopra al negozio di antiquariato dell'uomo.

Dentro all'abitazione sono stati trovati i corpi semi-carbonizzati del figlio Giovanni e della moglie Mariella Mangolini. Un primo esame sembra aver evidenziato la presenza, sui cadaveri, di due fori di pistola. A quanto si e' appreso, oggi a mezzogiorno, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dare corso allo sfratto esecutivo della famiglia dall'abitazione. Un mese fa era avvenuto il primo accesso di sfratto non eseguito perche' la casa era piena di mobili e da svuotare.