Roma Due corpi carbonizzati trovati a Torvaianica, indagini in corso

Questa mattina, due corpi carbonizzati sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, a Torvaianica, sul litorale romano, in una traversa di via Siviglia a Pomezia (Roma). Il veicolo, una Ford Fiesta, è totalmente distrutto dalle fiamme.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Pomezia. L'area è stata transennata. Al momento, secondo quanto si apprende, i corpi delle vittime non sono stati ancora identificati. Le indagini sono in corso.