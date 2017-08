Due cugini pakistani annegano in mare nel Ferrarese Onda li ha travolti in un tratto di spiaggia libera a Porto Garibaldi

Due cugini pakistani di 39 e 24 anni sono annegati a Porto Garibaldi, sul litorale ferrarese.I due, residenti a Molinella (Bologna), stavano trascorrendo la domenica con parenti in un tratto di spiaggia libera quando hanno deciso di fare un bagno, ma un'onda li ha travolti: il mare mosso e le correnti non hanno permesso il loro ritorno a riva.Alcuni turisti sono intervenuti, riuscendo a recuperare il corpo del 39enne, e sono scattati i soccorsi per cercare l'altra persona, trovata priva di vita dopo alcune ore.I due stavano facendo il bagno nei pressi delle scogliere, verso le 13.30, quando un'onda più alta delle altre avrebbe trascinato sott'acqua il 39enne. Il cugino, non vedendolo più riemergere, si sarebbe tuffato per cercarlo ma è stato a sua volta vittima del mare.Il 118 è intervenuto con l'elisoccorso da Ravenna e con ambulanza e automedica fin dal recupero della prima vittima, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Sul posto anche l'elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Verso le 16 la salma è stata rimossa, dopo l'autorizzazione del magistrato di turno.Circa un'ora dopo è stato ritrovato - a circa 300 metri dal punto in cui si erano perse le sue tracce - il corpo della seconda vittima, in collaborazione tra sommozzatori e Guardia costiera, che fin da subito ha partecipato alle ricerche con le proprie motovedette. Coinvolti anche gli agenti della Polizia municipale di Comacchio, impegnati nei servizi antiabusivismo, che hanno tenuto a distanza i curiosi in spiaggia.