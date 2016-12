Londra Due funerali per George Michael. Suonerà anche Elton John Una cerimonia privata e una pubblica per il cantante morto a Natale

Saranno 2 le cerimonie funebri per omaggiare George Michael il cantante scomparso nel giorno di Natale. Il primo funerale sarà celebrato in forma privata, poi vi sarà una cerimonia pubblica aperta ai fan che continuano l'incessante omaggio dinanzi alla residenza londinese di Michael.Al funerale potrebbe partecipare Elton John, grande amico e collega di George Michael, con il quale ha duettato in "Don't Let The Sun Go Down On Me", canzone che vorrebbe cantare live proprio in quell'occasione. "Elton canterà come ha fatto per il funerale di Diana... come un addio definitivo..." Nessuna ufficializzazione ancora tuttavia su data e luogo delle cerimonie.Il Sun riporta voci secondo le quali la salma del cantante potrebbe essere sepolta nel cimitero di Highgate, a Londra, dove già riposa sua madre Lesley, morta di cancro nel 1997: "L'amore di George per sua madre è rimasto forte come sempre", ha spiegato la fonte citata dal tabloid, "Lui ha sempre detto di sperare di stare con lei ancora: questo è quello che avrebbe voluto".