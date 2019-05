Polizia: un ferito ha 16 anni Due israeliani accoltellati a Gerusalemme da Palestinese. Ucciso attentatore 19enne

Due israeliani sono stati feriti, uno gravemente, da un palestinese di 19 anni nella Città Vecchia di Gerusalemme. Lo ha detto il portavoce della polizia israeliana Micky Rosenfeld secondo cui l'attentatore è stato poi ucciso dagli agenti. Secondo la stessa fonte uno dei due feriti è un ragazzo di 16 anni.Un giovane palestinese (15 anni) è stato ucciso oggi a sud di Betlemme in Cisgiordania ad un check point israeliano. Lo riferiscono i media palestinesi che citano fonti mediche secondo cui c'è un secondo ferito che versa in gravi condizioni. In base all'agenzia Maan i due erano arrivati al posto di controllo per poi recarsi a pregare sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme nell'ultimo venerdì di Ramadan. Non ci sono al momento informazioni da parte delle autorità israeliane.