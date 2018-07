Femminicidi: due casi di omicidio-suicidio, nel Messinese e nel Senese Un uomo ha ucciso l'ex moglie a Barcellona Pozzo di Gotto e poi si è impiccato. Si è conclusa con un suicidio anche la drammatica vicenda della donna uccisa nel comune di Cetona: il marito si è impiccato

L'omicidio-suicidio nel Senese (Foto Ansa)

Un pasticcere di 53 anni, Nicola Siracusa, ha ucciso l'ex moglie Maria Carmela Isgrò, 48 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto e poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione l'uomo al culmine di una lite ha ucciso la donna, impiegata del comune del Longano, probabilmente strangolandola. I due, separati legalmente e con una figlia, vivevano nello stesso stabile in piani diversi. La donna anche in passato aveva denunciato maltrattamenti. Indaga la polizia.Si è conclusa con un suicidio anche la drammatica vicenda della donna uccisa oggi nel comune di Cetona (Siena). I carabinieri dopo un lunghe ricerche hanno trovato in una zona vicino ad una cava l'uomo che si è impiccato. L'ennesimo episidio di femminicidio, secondo le prime indagini, è iniziato con un litigio tra marito e moglie nell'azienda agricola di cui l'uomo era titolare. Un litigio violento conclusosi con l'uccisione per strangolamento della donna, 40 anni venezuelana. Successivamente l'uomo è scappato dalla casa dove è accaduto l'episodio con una Panda ma contemporaneamente ha telefonato al fratello informandolo di ciò che aveva fatto. La coppia lascia un figlio di 9anni.