Duello Italia-Malta su nave di Open Arms con migranti a bordo

E' braccio di ferro tra Italia e Malta sull'approdo di una nave di una organizzazione non governativa spagnola che non ha firmato il codice di condotta varato dal ministero dell'Interno.Roma avrebbe negato alla "Golfo Azzurro", gestita dalla organizzazione non governativa spagnola Open Arms, il permesso di sbarcare a Lampedusa i migranti a bordo - che secondo una fonte sarebbero tre. In questo momento, scrive il Times of Malta, l'imbarcazione si trova ferma al largo delle coste dell'isola in attesa dell'autorizzazione a sbarcare a Malta i migranti, che sarebbero stati raccolti all'altezza della Libia.Anche le autorità maltesi però stanno negando il permesso allo sbarco in quanto il porto più vicino al punto del salvataggio è l'isola di Lampedusa. "Pare che alcuni dei volontari stiano chiedendo di scendere a Malta per potersi imbarcare su un volo", scrive il quotidiano maltese, "allo scopo è stata inviata una lancia".La nave resta dunque per il momento in attesa di istruzioni.