Bruxelles Linea dura della Ue sui conti pubblici italiani, Conte: "E' un negoziato complesso" Attese le cifre da Roma. Rutte: "Bruxelles garantisca le regole". "Dobbiamo riuscire a evitare la procedura, confido in una soluzione" afferma il premier al termine del Consiglio europeo. Fumata nera per le nomine Ue

E' duello totale tra Italia e Ue sui conti pubblici. Il premier Conte ribadisce che "dobbiamo riuscire a evitare la procedura, confido in una soluzione". Il capo del Governo, che ha avuto un lungo colloquio con Macron, Merkel e il lussemburghese Bettel, sottolinea di attendersi 'fair play' dalla Commissione Ue uscente verso l'Italia e sostiene che la richiesta di una manovra correttiva sarebbe 'ingiusta e inaccettabile'.

Negoziato molto complesso

Quello sulla procedura "è un negoziato molto complesso e difficile, non ho mai pensato che ci fosse una strada spianata, anzi mi sono anche meravigliato che a fine anno c'era una particolare sensibilità da parte della pubblica opinione, oggi sembra esserci una valutazione di strada spianata" afferma il premier in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. "L'obiettivo è di condurre in porto il negoziato, siamo in una fase in cui vi invito a non isolare singole considerazioni", aggiunge.

Nomine Ue, ancora nessun accordo

"Se la domanda è avete raggiunto un accordo sulle nomine la risposta è non ancora" risponde a chi gli chiede se anche alla luce degli incontri durati fino alle prime ore del mattino con gli altri leader europei si sia raggiunto un accordo sulle nomine. "I numeri reali o quantomeno una proiezione molto più rispondente alla realtà perché aggiornati a giugno ce li abbiamo noi" sui conti. "Io non ho mai avuto atteggiamento di chi si presentava con un cappello in mano, l'Italia non ha nulla di cui farsi scusare" afferma ancora Conte.



Procedura di infrazione? Mi auguro un approccio costruttivo da parte di tutti

"Non possiamo mettere in campo qui pubblicamente le misure" che si hanno in mente sulla trattativa sulla procedura d'infrazione, "a me interessa che ci sia un approccio costruttivo da parte di tutte le parti che siedono attorno al tavolo e siccome io rappresento l'Italia, coadiuvato dal ministro Tria, sono certo di avere un approccio costruttivo. L'interesse dell'Italia è l'interesse dell'Europa".



Sull'apertura della procedura per debito eccessivo all'Italia "sta alla Commissione europea muovere i prossimi passi. Si tratta di un percorso molto preciso. Sono certo che la Commissione garantirà che l'Italia attui in modo rapido ciò che deve essere fatto o procederà". Lo afferma il premier olandese Mark Rutte a chi chiede se l'Italia riuscirà ad evitare la procedura per il debito eccessivo.



Salvini: "L'infrazione sarebbe un atto politico"

"Conte è li a trattare su un binario indicato dal Parlamento, evidentemente evitare l'infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Festival del Lavoro a Milano. Salvini ha ribadito che l'infrazione sarebbe "un atto politico e non economico".



Di Maio: "Ci sono ottime possibilità per scongiurarla"

Ci sono "ottime possibilità per scongiurare la procedura d'infrazione europea", dice il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio Uno. "Dobbiamo essere uniti, crederci, e combattere", sottolinea: "Siamo forti delle nostre convinzioni", dice, "nei conti pubblici l'Italia sta incassando più del previsto".



La cancelliera Angela Merkel ha detto di aver parlato con il premier Giuseppe Conte, ma non della procedura d'infrazione contro l'Italia. Lo ha reso noto alla conferenza stampa alla fine del vertice europeo rispondendo ad una domanda dei giornalisti.