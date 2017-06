Ancora nessuna rivendicazione Duplice attacco terroristico a Londra, 7 morti e 48 feriti. May: si voterà come previsto l'8 giugno La Polizia uccide i tre assalitori

Sono 7 le persone uccise e 48 ferite - alcune molto gravemente - nel duplice attacco terroristico di ieri sera a Londra: sul London Bridge un pullmino si è lanciato contro i pedoni. Dal mezzo sono usciti tre aggressori che hanno accoltellato altri passanti. Lo stesso commando ha poi messo a segno un altro attacco nella zona di Borough Market. I tre terroristi, che indossavano finte cinture esplosive, sono stati uccisi."La scorsa notte il nostro paese è rimasto vittima di un altro brutale attacco terroristico". Lo ha detto la premier britannica Theresa May dopo l'attentato a Londra. "La polizia ha risposto con grande coraggio e un grande spirito, gli assalitori sono stati uccisi dagli agenti entro 8 minuti dall'inizio dell'attacco", ha aggiunto. "Questo è il terzo attacco in tre mesi in Gran Bretagna. Gli attacchi non sono collegati ma siamo di fronte a un nuovo trend: il terrorismo chiama il terrorismo e gli assalitori vengono ispirati da altri assalitori", ha aggiunto la premier. L'estremismo islamista è alla base dei recenti attacchi terroristici in Gran Bretagna. "Dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre la diffusione dell'estremismo jihadista online". Le elezioni politiche si terranno come previsto l'8 giugno ha detto la May. Il primo ministro ha aggiunto che riprenderà domani la campagna elettorale dopo la sospensione decisa oggi."E' un momento difficile, capisco che la gente abbia paura. Vorrei che i londinesi e i turisti restassero calmi, vigili e attenti". Lo ha detto Cressida Dick, comandante di Scotland Yard in un punto con la stampa dopo l'attentato. "Se vedete qualsiasi cosa che vi preoccupa, una persona o una cosa anche se non è significativa per favore contattateci sulla linea anti-terrorismo", ha aggiunto invitando "le persone a continuare a vivere normalmente"."I terroristi hanno in odio la nostra democrazia. L'8 giugno dobbiamo andare a votare per difendere la civiltà, i diritti umani e la democrazia". E' l'appello lanciato dal sindaco di Londra Sadiq Khan.Il partito conservatore ha confermato di aver sospeso la campagna elettorale. In un comunicato, ha reso noto che "oggi non ci sarà campagna nazionale. Rivedremo la situazione nel corso della giornata e quando emergeranno ulteriori dettagli sull'attacco". Dopo i Conservatori anche il Labour di Jeremy Corbyn ha annunciato la sospensione della campagna elettorale per il voto dell'8 giugno in seguito all'attacco di Londra. Ne dà notizia Sky News.Il concerto in memoria delle vittime di Manchester in programma questa sera allo stadio Old Trafford di cricket è confermato. Lo annuncia la polizia della città sottolineando che l'evento si terrà e renderà omaggio anche alle persone rimaste uccise nell'attentato a London Bridge. Le forze dell'ordine annunciano tuttavia che saranno schierati più agentidel già ingente numero previsto. "Ogni persona sarà sottoposta a controlli, se potete non portate borse così da rendere più rapide le verifiche", è l'appello della polizia di Manchester.Continuano i messaggi di solidarietà dai leader di tutto il mondo. "Di fronte a questa nuova tragedia, la Francia è più che mai al fianco del Regno Unito. I miei pensieri sono con le vittime e le loro famiglie", ha twittato il presidente francese Emmanuel Macron, mentre un portavoce del governo di Parigi ha fatto sapere che tra i feriti ci sono anche due francesi. Con "tristezza e sgomento" la cancelliera Angela Merkel ha appreso dell'attentato. "Siamo fermamente e con determinazione al fianco della Gran Bretagna nella lotta contro ogni forma di terrorismo", ha aggiunto. "#Londra ancora sotto attacco. Solidarietà al Governo britannico e impegno comune contro il terrorismo. Uniamoci nel ricordo delle vittime", è il messaggio del premier Paolo Gentiloni. "Cuore e pensieri sono a Londra dopo un altro attacco codardo. L'Europa è al fianco del Regno Unito nella lotta contro il terrorismo", scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dal canto suo twittato: "Siamo in lutto in solidarietà con le vittime dell'odioso attacco a #Londonbridge e con le loro famiglie. Questi atti devono essere fermati #unitedagainstterror".