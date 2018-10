Il presunto autore del delitto arrestato dai carabinieri Duplice omicidio a Sesto Fiorentino, padre e figlio uccisi a colpi di pistola da un vicino Il duplice delitto in una casa colonica dove le due vittime stavano lavorando. L'omicida avrebbe reagito ai rumori prodotti nel corso della ristrutturazione dell'immobile

Duplice omicidio a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze. Padre e figlio sono stati uccisi a colpi di pistola da un vicino di casa. Il presunto autore del delitto è stato arrestato dai carabinieri. La strage è accaduta in via dei Grilli, all'altezza del numero 5.L'autore del delitto si chiama Fabrizio Barna e ha 53anni. Secondo quanto si apprende il duplice omicidio sarebbe avvenuto in una casa colonica dove padre e figlio stavano lavorando. Barna aveva una pistola regolarmente denunciata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118.L'assassinio del padre e del figlio sarebbe nato da una questione di vicinato. Barna, secondo quanto hanno ricostruito i militari dell'Arma, sarebbe stato infastidito dai rumori provocati dai lavori di ristrutturazione della casa colonica adiacente alla sua abitazione.Familiari, parenti e conoscenti delle vittime saranno sentiti dagli investigatori dei carabinieri riguardo a minacce, fatte anche con la pistola, da Fabrizio Barna a padre e figlio in precedenza, minacce di cui hanno parlato alcuni testimoni. Lo ha detto il pm Christine von Borries lasciando il piccolo borgo di case dove c'è stato il duplice delitto. Il cantiere e la casa dove è avvenuto il duplice omicidio restano sotto sequestro per gli accertamenti del medico legale.