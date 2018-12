Catanzarese Duplice omicidio di Davoli Superiore. Fermato ex compagno della donna Francesca Petrolini, assassinata assieme al suo compagno Rocco Bava a colpi di arma da fuoco. Il movente sarebbe stata la gelosia dell'ex nei confronti della donna, dopo l'interruzione della relazione tra i due

di Tiziana Di Giovannandrea È stato sottoposto a fermo Giuseppe Gualtieri, il 67enne sospettato di essere l'autore del duplice omicidio di Francesca Petrolini, di 53 anni, e del compagno Rocco Bava, 43enne, uccisi nel tardo pomeriggio del 23 dicembre a Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro.Il fermo è stato eseguito in serata dai Carabinieri, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla magistratura, al termine di un lungo interrogatorio iniziato nella mattinata.Gli inquirenti hanno subito diretto le indagini sulla vita privata delle due vittime uccise in un agguato in una tabaccheria di Davoli Superiore. La donna, Francesca Petrolini, infatti, avrebbe ricevuto alcune minacce da parte del suo ex dopo che si erano lasciati.I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno rintracciato in mattinata e portato in caserma Giuseppe Gualtieri, ex convivente e cognato di Francesca Petrolini. La donna 53enne è stata uccisa all'interno della tabaccheria, di cui era proprietaria, mentre il suo compagno, pare che per quanto ferito sia riuscito a sfuggire, in un primo momento, al sicario ma raggiunto è stato freddato di fronte all'esercizio commerciale mentre il killer si dileguava. L'assassino avrebbe agito all'interno della tabaccheria a volto scoperto, in un momento in cui non c'erano testimoni utilizzando più armi da fuoco.Gualtieri, che è di Davoli, era cognato della donna. Dopo essere rimasta vedova ed aver anche perso il figlio del marito, per cause naturali, Francesca Petrolini aveva allacciato una relazione sentimentale con il cognato. Finita la storia amorosa con il fratello del marito la donna avrebbe ricevuto minacce dall'ex convivente.Al vaglio degli investigatori ci sarebbero le minacce ricevute dalla vittima e denunciate ai Carabinieri. La pista passionale è quella che è stata seguita prevalentemente. La gelosia sarebbe stata la molla che avrebbe portato l'ex innamorato ad uccidere la coppia, insieme da pochi mesi.La persona che ha sparato è stata una sola ed ha utilizzato due armi, un fucile ed una pistola calibro 7,65. La ricostruzione è stata fatta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Soverato, guidati dal tenente Fabrizio Bizzarro, che conducono le indagini insieme ai colleghi del Comando provinciale di Catanzaro.La donna è stata raggiunta da due colpi, alla testa e al torace, morendo sul colpo; Bova è stato colpito quattro volte, una delle quali alla testa. E' spirato poco prima dell'arrivo dei sanitari del 118.