Champions League, seconda giornata Dybala show, Juventus sul velluto con lo Young Boys (3-0) I bianconeri, privi dello squalificato Ronaldo, travolgono allo 'Stadium' gli svizzeri con tre reti dello scatenato argentino, che centra anche un palo Ospiti mai in gara, abissale la differenza di valori tra le due squadre

di Gianluca Luceri Secondo squillo consecutivo. Juve a vele spiegate in Champions anche senza Cristiano Ronaldo (squalificato): allo ‘Stadium’, facile 3-0 ai modesti svizzeri dello Young Boys, mai in partita.Gara subito in discesa. Pronti, via e su lancione millimetrico di Bonucci da centrocampo, Dybala fa centro con uno splendido piatto al volo incrociato (5’). Elvetici pericolosi al 12’ con Sulejmani, troppo defilato però per calciare in porta dopo aver scartato Szczesny. A ruota chance per Bernardeschi (15’): botta di sinistro, Von Ballmoos smanaccia in angolo. Raddoppio bianconero al 33’: sul potente sinistro dal limite di Matuidi, il portiere degli elvetici respinge corto e male e Paulo Dybala lo impallina per la seconda volta. Non c’è match tra le due formazioni.La ripresa si apre con la fulminea ripartenza di Bernardeschi e l'assist finale proprio per 'La Joya', la cui conclusione a botta sicura si stampa beffardamente sul palo (48'). Al 61' prima chance per gli ospiti con Hoarau: tiro a giro sporcato da Barzagli e pallone fuori di un soffio. La Dybala-night prosegue in grande stile al 69': la tripletta personale dell'argentino, con un tap-in facile facile, si materializza sull'assist al bacio di Cuadrado. Young Boys in dieci dal 78' - secondo giallo ed espulsione per Camara -, due minuti dopo il neo entrato Khedira va vicinissimo al poker. SIpario su una gara a senso unico.