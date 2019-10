Serie A, nona giornata Il Lecce frena la Juventus (1-1) pari 'di rigore' al Via del Mare La squadra di Liverani, con una prova sfrontata e di carattere, stoppa a sorpresa la corazzata bianconera. Tutto nella ripresa: penalty di Dybala (50'), risponde sempre dal dischetto Mancosu (56'). Palo di Bernardeschi

di Gianluca Luceri Sorpresa al ‘Via del Mare’, dove un Lecce tostissimo e sfrontato ferma sull’1-1 la Juve, priva di Cristiano Ronaldo (turno di riposo). Frenata imprevista per la squadra di Sarri, punto d’oro massiccio in chiave salvezza per i salentini di Liverani.Partenza a viso aperto dei padroni di casa che al 2' ci provano subito con Majer dal limite: Szczesny coi pugni dice no. Poi i bianconeri cominciano a prendere campo e creano più di un pericolo. Mischia furiosa e muro giallorosso in area sul doppio tentativo Bernardeschi-Dybala (8’), gol annullato a Higuain (fuorigioco) col Var, strepitoso Gabriel al 26’ sul sinistro ravvicinato di Dybala, innescato splendidamente da Bernardeschi. Tre minuti dopo ‘La Joya’ cerca di nuovo il bersaglio con una conclusione a giro: palla non lontano dallo specchio.Tuoni e fulmini in avvio ripresa. Un fallo di Petriccione su Pjanic, sanzionato inizialmente da Valeri con una punizione dal limite, diventa rigore col l’ausilio del Var: dal dischetto esegue Dybala (50’). A ruota altro penalty, ma stavolta per i salentini, complice un mani di De Ligt: Mancosu pareggia i conti spiazzando Szczesny (56’). La Juve non ci sta e prova a riprendere l’assalto: servito da Alex Sandro, Bernardeschi si presenta solo davanti a Gabriel, lo salta, ma da posizione defilata trova solo il palo esterno (62’). Ci prova di nuovo Dybala a giro (77’): bersaglio mancato, seppur di poco. Inutile il forcing finale dei bianconeri e i sette minuti di recupero: ultima chance per Higuain al 96’, ma Gabriel neutralizza il diagonale del Pipita. Game over.