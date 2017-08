Usa E-commerce, Google e Walmart si alleano nello shopping vocale A partire da fine settembre, WalMart lavorerà con Google per fornire centinaia di migliaia di articoli per lo shopping vocale tramite Google Assistant. I clienti devono collegarsi al loro account Walmart a Google Express

Condividi

La catena americana di negozi al dettaglio WalMart Stores ha annunciato una partnership con Google per consentire agli acquirenti di ordinare a voce. A partire da fine settembre, WalMart lavorerà con Google per fornire centinaia di migliaia di articoli per lo shopping vocale tramite Google Assistant. I clienti devono collegarsi al loro account Walmart a Google Express."A partire da fine settembre, lavoreremo con Google per offrire centinaia di migliaia di articoli con ordini vocali tramite Google Assistant" scrive Marc Lore, capo dell'e-commerce di WalMart, in un post pubblicato sul blog del gruppo. Walmart, che promette "la più grande offerta di distribuzione disponibile sulla piattaforma", si integrerà con Google Express, che consente già di ordinare prodotti di varie marche (Costco, farmacie di Walgreen ...).Google, attraverso un dirigente senior, ha annunciato che sarà possibile commercializzare "centinaia di migliaia di prodotti, dalla lavanderia a Lego".