Mercati ​Europa negativa. Dax maglia nera

Condividi

Chiusura negativa per le principali borse europee mentre Wall Street, dopo un avvio in calo, vira al rialzo. Milano cede lo 0,58%, sotto la parita' Londra, con la sterlina ai minimi degli ultimi 6 mesi sul dollaro, Parigi -0,97%, Francoforte la peggiore -1,39%.Lo spread coi bund tedeschi, salito fino a 253 punti, chiude a 246 punti base, il rendimento decennale si porta al 2,77%, lo stesso ottenuto in mattinata nell'asta dei Btp decennali. Scivolone in Europa per i titoli tecnologici e le auto, al centro della vicenda sui dazi. Stm perde il 5,09%, Prysmian -4,5%, Fca -3,47%. Sale Unicredit, +1,43%, Intesa Sanpaolo +1,97%. Euro ancora sotto quota 1,16 sul dollaro