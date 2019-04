Bucarest Ecofin, Dombrovskis: "Il pil dell'Italia potrebbe scendere sotto lo 0,2%" Il commissario Ue: la legge di bilancio per il 2019 dell'Italia "era basata su previsioni più ottimistiche"

"Per quanto riguarda quest'anno, l'economia ha rallentato", e la stima di 0,2% delle previsioni economiche d'inverno "potrebbe essere anche più bassa, e dobbiamo vedere che implicazioni avrà sul bilancio": lo ha detto il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo a una domanda sull'Italia durante la conferenza stampa dell'Ecofin.Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha assicurato la Commissione europea che il Def che il governo si appresta a presentare sarà "del tutto conforme" alle regole del patto di Stabilità e crescita. Tuttavia la crescita dell'Italia quest'anno potrebbe attestarsi al di sotto dello 0,2% previsto dalla Commissione e questo potrebbe avere delle conseguenze sul bilancio, dice Dombrovskis. "C'è stato ieri un colloquio con il ministro Tria riguardo alla preparazione del Def - ha detto Dombrovskis - la commissione ha chiesto di nuovo al governo italiano di essere del tutto conforme alle regole del patto di Stabilità e crescita e il ministro Tria ha assicurato che queste sono le intenzioni del governo italiano. Non posso anticipare i numeri prima che lo faccia lo stesso ministro, ma in ogni caso questa è l'intenzione del governo indicata dal ministro".Dombrovksis ha ribadito che "ci sono delle preoccupazioni" da parte di Bruxelles per il rallentamento dell'economia riguardo all'anno in corso e ha ricordato che la Commissione ha tagliato le previsioni di crescita dell'Italia: la legge di bilancio per il 2019 dell'Italia "era basata su previsioni più ottimistiche, su una crescita dell'1% quest'anno - ha ricordato il commissario Ue - la nostra previsione economica d'inverno è stata dello 0,2% e potrebbe anche essere più bassa" nelle previsioni di primavera. "Bisognerà vedere le conseguenze di questo rallentamento sul bilancio", ha aggiunto Dombrovskis.Nella discussione della Commissione Ue con il governo italiano sulla manovra per l'anno in corso erano previsti "due miliardi di clausole di salvaguardia per il congelamento di alcune spese, che nelle attuali circostanze dovrebbero essere attivate". Lo dice il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis durante la conferenza stampa conclusiva del vertice informale Ecofin di Bucarest. Dombrovskis ha aggiunto che "comunque il lavoro sul Def è in corso" con le autorità italiane e "lascerò che sia il ministro Tria a presentarlo".