Vertice dei ministri Ue delle Finanze Ecofin, scontro sul Recovery Fund. Gualtieri: il piano della Commissione non va ridimensionato Il ministro dell'Economia a margine del vertice Ecofin: l'Italia sostiene un piano ambizioso per la ripresa. Ma Austria e Ungheria si oppongono: così com'è, sostengono Vienna e Budapest, il fondo è inaccettabile e ingiusto

L’Italia sostiene un Recovery plan ambizioso e rivolto al futuro. La proposta della Commissione è un compromesso equilibrato e non deve essere ridimensionata. Adesso al lavoro su investimenti e riforme. #ECOFIN pic.twitter.com/F355gbpbB5 — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) June 9, 2020

"L’Italia sostiene un Recovery plan ambizioso e rivolto al futuro. La proposta della Commissione è un compromesso equilibrato e non deve essere ridimensionata". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a margine della riunione dell'Ecofin. "Adesso al lavoro su investimenti e riforme", sottolinea il ministro.Ma è scontro tra i ministri finanziari europei sul Recovery Fund proposto dalla Commissione Ue per affrontare la crisi economica provocata dalla pandemia di Covid. "Il pacchetto complessivo non è accettabile per noi in termini di volume, ma anche in termini di contenuto": così il ministro delle Finanze austriaco, Gernot Blümel, a margine dell'Ecofin. "Oggi dobbiamo sapere come e da chi verrà rimborsato il debito" previsto con "le sovvenzioni", ha detto Blümel che ritiene la scelta di concedere principalmente aiuti "una valutazione sicuramente sbagliata" da parte di Bruxelles."Nella sua forma attuale, il Recovery Fund è ingiusto nei confronti dell'Ungheria perché in sostanza è stato creato su misura per aiutare gli Stati membri del Sud": così il ministro delle Finanze dell'Ungheria, Mihaly Varga, in un video postato sulla sua pagina Facebook. "L'Ue deve agire in maniera equa e proporzionata per mitigare il danno" economico "causato dalla pandemia", ha sottolineato, sostenendo che il piano Ue "potrebbe comportare un onere aggiuntivo per le economie più piccole e meno sviluppate".