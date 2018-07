Ambiente Ecomafie, nel 2017 record di arresti ed inchieste. Cresce anche il 'fatturato': 14,1 mld Mattarella: “Delitti contro nuove generazioni”

Rapporto #Ecomafia 2018: incremento nel 2017 degli illeciti ambientali (30.692, +18,6% per cento rispetto all’anno precedente) per una media di 84 al giorno, circa 3,5 ogni ora. Aumentano le persone denunciata (39.211, +36%) e i sequestri effettuati (11.027, +51,5%). pic.twitter.com/OXQ0ablp9M — Legambiente Onlus (@Legambiente) 9 luglio 2018

"Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l'ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici illeciti di rifiuti". Lo annuncia Legambiente con il Rapporto Ecomafia 2018 presentato alla Camera. Spiccano nel documento le 538 ordinanze di custodia cautelare per reati ambientali (139,5% in più sul 2016). Un risultato frutto, si fa rilevare, sia di una più ampia applicazione della legge 68 (158 arresti, per i delitti di inquinamento ambientale, disastro e omessa bonifica, 614 procedimenti penali avviati, contro i 265 dell'anno precedente) sia per il balzo in avanti dell'attività delle forze dell'ordine contro i trafficanti di rifiuti: 76 inchieste per traffico organizzato (32 nel 2016), 177 arresti, 992 trafficanti denunciati e 4,4 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrati (otto volte di più rispetto alle 556 mila tonnellate del 2016).Il settore dei rifiuti, evidenzia Legambiente, è quello dove si concentra la percentuale più alta di illeciti, che sfiorano il 24%. A completare il quadro, un fatturato dell'ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto alla lievitazione nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale."La corruzione rimane purtroppo - rimarca Legambiente - il nemico numero uno dell'ambiente e dei cittadini, che nello sfruttamento illegale delle risorse ambientali riesce a dare il peggio di se'". Nel Rapporto vengono al riguardo sottolineati "l'alto valore economico dei progetti in ballo e l'ampio margine di discrezionalità in capo ai singoli amministratori e pubblici funzionari, che dovrebbero in teoria garantire il rispetto delle regole e la supremazia dell'interesse collettivo su quelli privati, crea l'humus ideale per le pratiche corruttive".Secondo il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, "i numeri di questa nuova edizione del rapporto Ecomafia dimostrano i passi da gigante fatti grazie alla nuova normativa che ha introdotto gli ecoreati nel Codice penale, ma servono anche altri interventi, urgenti, per dare risposte concrete ai problemi del Paese. La lotta agli eco criminali deve essere una delle priorità inderogabili del Governo, del Parlamento e di ogni istituzione pubblica, così come delle organizzazioni sociali, economiche e politiche, dove ognuno deve fare la sua parte, responsabilmente". Legambiente conta, pertanto "sul contributo del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e sulla costruzione di maggioranze trasversali per approvare altre leggi ambientali di iniziativa parlamentare come avvenuto nella scorsa legislatura"."Il domani eco-sostenibile, con una affermazione piena della legalità, è una grande impresa civile, certamente alla nostra portata, che richiede un impegno culturale non minore dell'opera di prevenzione e di repressione dei reati, che le forze di polizia, la magistratura e tutte le istituzioni sono chiamate a compiere ogni giorno con dedizione.Il mio augurio è che il Rapporto Ecomafia contribuisca a farcrescere energie positive e impegno, anzitutto nei giovani, lacui sensibilità per i temi dell'ambiente - e dunque del loro futuro - è molto sviluppata" . Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente di Legambiente"Il "Rapporto Ecomafia" - scrive Mattarella - fornisce anche quest'anno - grazie all'impegno di Legambiente e al lavoro coordinato di esperti - informazioni e dati assai utili per valutare gli effetti nefasti dei traffici criminali e delle attività illegali ai danni dell'ambiente, del territorio, e dunque della vita stessa delle nostre comunità. Al tempo stesso il rapporto, sottolineando il valore strategico della legalità ambientale, indica nel concreto molteplici strade che possono favorire la eco-sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio naturale e di quello urbanistico, e quindi un migliore quilibrio tra società e territorio. È cresciuta negli anni la coscienza del limite e del grande valore delle risorse ambientali, che richiedono cura e responsabilità da parte di ogni componente della società. Lo sfruttamento di beni comuni, lo squilibrio, l'inquinamento, le azioni fraudolente, il dissesto sono veri e propri delitti compiuti contro le generazioni di domani, e costituiscono, nell'oggi, una violenza che comprime i diritti della persona. Lo sviluppo dell'Italia dipende dalla capacità di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente, assicurare la salubrità dei luoghi in cui vivono le comunità, tutelare la varietà e le bellezze italiane,promuovere una crescita rispettosa della legalità. L'ambiente degradato e saccheggiato è, al tempo stesso, uno spazio vittima delle organizzazioni del crimine e brodo di cultura della loroespansione. Laddove si attiva un circolo virtuoso di recupero,là vengono avversate e sconfitte le mafie".