La crisi Ecuador: mandato di cattura per Correa, cortei e scontri a Quito

Condividi

Migliaia di sostenitori di Rafael Correa hanno sfilato nel centro di Quito, contestando il mandato di cattura internazionale emesso nei confronti dell'ex presidente ecuadoriano. Nel corso del corteo ci sono stati scontri con le forze di polizia, che hanno respinto i manifestanti usando spray e gas lacrimogeni.Il mandato di cattura è stato emesso martedì. Correa, che si trova in Belgio, è ricercato con l'accusa di aver smesso di collaborare alle indagini sul tentato sequestro di un deputato di opposizione risalente al 2012.Ieri, sugli striscioni dei dimostranti campeggiavano slogan come "No neoliberalismo" e "Una comunità unita non sarà mai sconfitta". Il corteo ha sfilato lungo il viale Dieci agosto in direzione di Piazza Grande, dove si trovano gli uffici dell'attuale presidente Lenin Moreno.I critici del capo di Stato, già vice di Correa, lo accusano di aver tradito i principi della "revolución ciudadana" inaugurata dal suo predecessore.Il mandato di cattura è stato spiccato pochi giorni dopo una visita a Quito del vice-presidente degli Stati Uniti, Mike Pence. Correa ha definito le accuse nei suoi confronti "un complotto politico" ordito da Moreno.