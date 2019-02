Dopo il voto regionale Effetto Sardegna, Salvini: Mai più con vecchio centrodestra. Berlusconi: Lega non autosufficiente Il ministro dell'Interno e vicepremier ha assicurato che con M5s "va tutto bene, andremo avanti" anche dopo le europee: "Ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni e non cinque mesi"

"Matteo Salvini esclude un ritorno a un'alleanza nazionale con il centrodestra. "Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro", ha affermato il leader leghista in un'intervista a Repubblica, "governiamo insieme nelle regioni, nei comuni. Ma finisce li'", anche dopo il successo ottenuto con Christian Solinas in Sardegna."Oggi c'e' da festeggiare una pagina nuova per l'isola", ha spiegato Salvini, "tutte le altre sono dotte analisi dei politologi. E' stato un voto locale che non incide affatto sulle scelte nazionali. Io non mi sento piu' forte e Luigi (Di Maio) non deve sentirsi piu' debole".Il ministro dell'Interno e vicepremier ha assicurato che con M5s "va tutto bene, andremo avanti" anche dopo le europee: "Ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni e non cinque mesi".Quanto all'alleanza di centrodestra, Salvini ha osservato che "a livello locale funziona".Salvini ha rifiutato la definizione del 'doppio forno' per descrivere il doppio binario leghista, da una parte l'alleanza a livello nazionale con i 5 stelle, e la persistenza a livello locale della coalizione di centrodestra. "E' fatto alla luce del sole", ha rivendicato. "Vale dal primo giugno scorso ed e' dal primo giugno scorso che c'e' gente che dice che il governo cade. Berlusconi stesso mi disse 'Matteo vai e prova'". "Io sono testardo: io ho dato una parola e la mia parola vale per 5 anni e non per 5 mesi. Non cambia nulla se si vince in Basilicata se si vince alle Europee, bene andiamo avanti".Il tonfo dei Cinque Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra che gli italiani stanno rinsavendo, stanno riaprendo gli occhi. E che il futuro è del centrodestra unito. Così Silvio Berlusconi nei suoi colloqui dopo il voto di ieri, convinto che il voto di domenica abbia ridimensionato la Lega di Salvini, che non sarebbe autosufficiente. Il tema, a suo giudizio, non è tanto pensare alla crisi, quanto lavorare sulla Basilicata, dove il candidato del centrodestra alle regionali di fine marzo è di Forza Italia.