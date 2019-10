Mercati Effetto dazi USA, in forte perdita le borse europee. Risale lo spread ​In maniera corale i listini del Vecchio Continente hanno ceduto intorno ai tre punti percentuali. Non ha fatto eccezione Milano (-2,87%) con vendite generalizzate

di Paolo Gila Giornata negativa per tutte le borse, che hanno risentito del calo del Pil in Germania, delle tensioni tra Cina e Hong Kong, e soprattutto della notizia, giunta nel pomeriggio, della decisione da parte della WTO che consente agli Usa di imporre dazi ai prodotti europei.New York ha aperto in calo fino a perdere quasi due punti con il Dow Jones alle 17 e 30.In maniera corale i listini del Vecchio Continente hanno ceduto intorno ai tre punti percentuali. Non ha fatto eccezione Milano (-2,87%) con vendite generalizzate.In crescita lo spread btp/bund, salito a 153 punti base con il rendimento dei nostri decennali vicino al punto percentuale. Euro contro dollaro a 1,09 e 45.