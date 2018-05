Effetto dividendi, Piazza Affari neutrale

di Paolo Gila La pace commerciale tra Stati Uniti e Cina ha ridato fiato alle borse asiatiche, che hanno segnato progressi generalizzati. In Europa hanno aperto in rialzo stamane Londra e Parigi, mentre Francoforte risulta in leggero calo.Piazza Affari ha avviato le contrattazioni in calo, dell’1 e 57%. Pesa in gran parte (1,65%) lo stacco del dividendo per 67 società (con un erogato complessivo di oltre 2 miliardi di euro). Di fatto, al netto dello stacco delle cedole, l’andamento è neutrale.Tensione ancora sullo spread, che sale a 168 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 25%, mentre l’euro si indebolisce sul dollaro, scendendo a 1,17 e 15 nel rapporto diretto.