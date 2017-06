Tensione Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrein rompono con il Qatar: "Finanzia i terroristi" Non è la prima volta che il Qatar si attira gli strali diplomatici degli altri paesi del Golfo: una crisi analoga avvenne anche all'inizio del 2014

Nuova tempesta diplomatica nel Golfo Persico e non solo. Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain hanno annunciato lo stop dei rapporti diplomatici con il Qatar in seguito alle crescenti tensioni tra i paesi del Golfo.La mossa delle quattro nazioni arabe approfondisce ulteriormente la divisione tra i paesi del golfo per il sostegno qatariota ai gruppi islamici. L'Arabia Saudita afferma che le truppe qatariote saranno escluse dalla coalizione e ritirate dalla guerra in corso in Yemen. Il Bahrein accusa il Qatar per "l'incitamento dei media, il sostegno alle attivita' terroristiche armate e i finanziamenti legati a gruppi iraniani per sabotare e diffondere il caos in Bahrein".Bahrain, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il ritiro del loro personale diplomatico dal Qatar, nazione ricca di gas e che ospitera' i mondiali di calcio del 2022.Le quattro nazioni arabe hanno annunciato anche di voler tagliare il traffico aereo e marittimo verso il paese peninsulare.Non è la prima volta che il Qatar si attira gli strali diplomatici degli altri paesi del Golfo: una crisi analoga avvenne anche all'inizio del 2014