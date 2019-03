Egitto Scarcerato il blogger icona della Primavera araba Alaa Abdel Fattah Condannato nel 2013 a 5 anni di carcere

È stato scarcerato oggi in Egitto Alaa Abdel Fattah, il blogger icona della Primavera araba che ha scontato 5 anni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata nel 2013. La sorella Mona ha pubblicato sui social una immagine dell'attivista mentre gioca con il cane a casa.