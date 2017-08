Farnesina segue il caso Egitto, arrestato turista italiano: avrebbe ucciso titolare albergo in cui era in ferie

Un turista italiano avrebbe ucciso il direttore di un hotel a Marsa Alam sul Mar Rosso al termine di una lite in cui la vittima sarebbe stata ripetutamente colpita.Lo riferisce il quotidiano Al Masry al Youm citando il generale Hossam Kamal, responsabile della Sicurezza del Mar Rosso. Il sito del quotidiano riferisce che il turista, identificato come Leonardo Ivan Pascal, è stato arrestato.All'origine della lite c'è stata la decisione del direttore della struttura, Tariq al-Henawi, di impedire l'accesso al mare al turista dopo che era passato l'orario per l'acceso alla spiaggia in cui viene garantita la copertura dei servizi di sicurezza della struttura.All'italiano è stato ritirato il passaporto e l'ambasciata italiana - priva di titolare dopo la crisi innescata tra Roma e Il Cairo per l'uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni all'inizio del 2016 - è stata informata e segue la situazione in contatto con le autorità locali.