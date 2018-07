Vigili del fuoco al lavoro Egitto, forte esplosione vicino all'aeroporto del Cairo. Traffico aereo regolare Alte fiamme si sono sprigionate da un deposito di carburante

Condividi

Una forte esplosione, sembra in un deposito di carburanti, si è verificata stasera nei pressi dell'aeroporto internazionale del Cairo. Fiamme molte alte si sono innalzate verso il cielo e, secondo la tv saudita El Arabiya, le autorità aeroportuali egiziane hanno sospeso temporaneamente il traffico aereo. La notizia è stata però smentita dal ministro egiziano per l'aviazione civile: partenze e arrivi proseguono regolarmente.Secondo la tv saudita l'esplosione si è verificata in un capiente deposito di carburante destinato agli aerei in partenza dallo scalo del Cairo ma non nel recinto aeroportuale. A quanto rendono noto fonti locali le fiamme continuano a sprigionarsi dal serbatoio. Sul posto si trovano squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio.