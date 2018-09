Serie A, quarta giornata Si butta via una Roma a due facce: con il Chievo da 2-0 a 2-2 Buon primo tempo dei giallorossi, avanti con le reti di El Shaarawy e Cristante. Altra musica nella ripresa: Sorrentino para tutto, Birsa e Stepinski firmano la rimonta. Al 96' Giaccherini vicinissimo al 2-3

Condividi

La Roma si butta via nel ‘lunch match’ dell’Olimpico: col Chievo da 2-0 a 2-2, rischiando alla fine addirittura la sconfitta. Continuano a non quadrare i conti di Di Francesco: squadra a due facce, umorale, senza equilibrio.Subito Dzeko minaccioso, poi i giallorossi bussano due volte: al 10’ apre El Shaarawy su cross di Florenzi dalla destra, al 30’ raddoppia Cristante con un perfetto inserimento su assist al bacio di Dzeko. Gli ospiti, costretti alla difensiva per quasi tutto il primo tempo, si fanno vedere solo nel finale con due pericolosi colpi di testa di Stepinski (soprattutto) e Birsa. Al 44’ gran volo di Sorrentino sulla capocciata ravvicinata di un attivissimo El Shaarawy.In avvio ripresa il portiere gialloblù salva di piede su Lorenzo Pellegrini, al 52’ il Chievo torna in partita con lo splendido sinistro a giro di Birsa che manda il pallone sotto l’incrocio. Sorrentino ancora protagonista su Under, Dzeko ed El Shaarawy, all’83’ Stepinski completa la rimonta firmando un insperato 2-2 (male Kolarov). All’ultimo secondo (96’) Olsen evita il clamoroso patatrac deviando sulla traversa il destro di Giaccherini. Roma beffata e fischiata.