Elba, arrestati il viceprefetto e un uomo della 'ndrangheta: ordinò esplosivo per una vendetta Esplosivo, ma anche indebita compensazione di tributi, contrabbando di sigarette e alcol: oltre a D. G. la Guardia di Finanza ha arrestato 8 persone tra cui il mandante dell'omicidio Caccia

Associazione per delinquere, porto abusivo di esplosivi detenuti al fine di compiere un atto intimidatorio, indebita compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti, contrabbando di 9 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e illecita sottrazione al pagamento delle accise sugli alcolici, anche mediante falso in documenti pubblici informatici. Sono i reati contestati alle nove persone arrestate oggi, due in carcere e sette ai domiciliari, dalla Guardia di Finanza di Livorno nell'ambito dell'operazione denominata 'Vicerè' e tra le quali figurano D.G., vice prefetto reggente dell'Isola D'Elba di 66 anni e B.G., 61 anni, già coinvolto in molteplici indagini e più volte arrestato anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, affiliato ad una delle più note cosche di 'ndrangheta operanti nel territorio piemontese e, più in generale, nel centro - nord Italia e all'estero (Francia e Spagna in particolare).La cosca in questione, originaria di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), è la mandante dell'omicidio del Procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso sotto la propria abitazione il 26 giugno 1983. Per tale delitto è stato condannato all'ergastolo, con sentenza irrevocabile, il fratello dell'arrestato. Per quanto riguarda gli altri arrestati, si tratta di F.T., commercialista di 50 anni di Torino, F.G., 41 anni residente in Livorno, C.G.C., 53 anni di Livorno, A.D., 53 anni di Faenza (RA), B.M., 40 anni di Faenza (RA), D.V., 38 anni di Trani (BA) e A.G., 66 anni di Faenza (RA).Le indagini sono iniziate da un controllo per abusi edilizi avviato in un Comune dell'Isola d'Elba. Emergendo indizi di attività illecite poste in essere dal Viceprefetto, nella primavera del 2017, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Livorno e della Compagnia di Portoferraio hanno scoperto come il pubblico dirigente fosse coinvolto in plurimi contesti illeciti, comunque in alcun modo connessi con il ruolo e le funzioni istituzionali ricoperte.Secondo quanto ricostruito il vice prefetto, ritenendosi vittima di una truffa immobiliare unitamente ad un proprio amico, il livornese D.C.S., ha pianificato con quest'ultimo la realizzazione di una ''vendetta'' nei confronti del presunto truffatore, dando incarico ad altro componente dell'associazione di reperire dell'esplosivo da utilizzare per ''far saltare'' le autovetture del truffatore o di suoi familiari. L'uomo si è rivolto, quindi, ad una persona che, in passato, commerciava nel settore dei fuochi pirotecnici.Rilevata la consegna del ''pacco sospetto'', lo scorso 16 novembre, è stato organizzato un servizio di controllo su strada che ha consentito di intercettare uno degli indagati a bordo di una vettura, mentre si stava allontanando dal luogo dell'incontro, trovato in possesso di 4 cariche esplosive del peso complessivo di oltre 1.100 grammi, collegate, tramite miccia pirotecnica, ad accenditori di sicurezza, connessi a riceventi elettroniche, confezionate in modo da poter essere fatte brillare a distanza tramite telecomando, in grado di produrre significativi danni all'atto dell'esplosione. La persona fermata è stata arrestata in flagranza di reato ed è tuttora in stato di detenzione, agli arresti domiciliari.Le indagini hanno anche consentito di portare alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale, costituitasi a Livorno ed avente come obiettivo illecito la realizzazione di un programma criminoso incentrato sulla commissione di frodi fiscali. In particolare, il vice prefetto, che, in ragione di un pregresso accertamento tributario, risultava destinatario di cartelle esattoriali già iscritte a ruolo per oltre 115 mila euro, grazie all'intervento del complice calabrese e a ulteriori complicità da questi fornite, è riuscito ad abbattere tale pendenza debitoria sfruttando, in compensazione, inesistenti crediti Irpef, artificiosamente creati e sfruttati per compilare i modelli unificati di pagamento F24.Il sistema utilizzato prevedeva il frazionamento dell'importo complessivo dovuto all'erario in somme di entità inferiore e, per ciascuna di tale frazioni, il ''pagamento'' mediante un modello di versamento F24 recante la corresponsione materiale, attraverso il canale home banking, dell'irrisoria somma di un euro affiancata dalla fittizia compensazione di decine di migliaia di euro.Le indagini hanno consentito di rilevare che le indebite compensazioni con crediti inesistenti di cui ha beneficiato il viceprefetto non rappresentavano un caso isolato: è stato, infatti, registrato l'interessamento degli indagati in una pluralità di condotte analoghe che, nel periodo 2016/2017, hanno consentito ad altre 7 persone di ottenere, nello stesso modo, l'abbattimento delle proprie posizioni debitorie nei confronti del fisco, per un valore complessivo indebitamente compensato pari a circa 1.000.000 di euro.Il sistema pianificato dagli artefici della frode prevedeva il versamento, da parte dei soggetti intenzionati ad accedere all'indebita compensazione, di un importo pari al 22% del ''beneficio'' richiesto, quale compenso per il ''servizio'' ottenuto tramite il pregiudicato calabrese. A tale importo, si doveva, inoltre, aggiungere un ulteriore 8% (per un ''costo'' totale dell'operazione pari al 30% in capo al beneficiario) a titolo di ''commissione'' spettante, tra gli altri, al vice prefetto per il proprio servizio di intermediario e di collegamento con le maglie criminose manovrate dal predetto pregiudicato calabrese.Inoltre, gli indagati hanno pianificato ed eseguito condotte fraudolente nel settore del commercio internazionale di prodotti alcolici, con l'intento di sottrarsi completamente al pagamento delle accise. In questo caso, il sistema di frode prevedeva la predisposizione di viaggi ''fittizi'' relativi a carichi di prodotti alcolici, gravati da rilevanti imposte di fabbricazione, che, attraverso la predisposizione di falsi documenti di trasporto, venivano fatti transitare attraverso depositi fiscali compiacenti, per poi essere (solo) cartolarmente esportati verso destinazioni extra-UE.Al fine di acquisire piena autonomia nelle azioni fraudolente, per le quali risulta necessario il coinvolgimento di un deposito fiscale, i componenti dell'organizzazione hanno rilevato una società di trasporti con sede a Torino, di fatto non più operativa e ''reperita'' dal commercialista torinese F.T., facenti anch'egli parte dell'associazione. Tramite la società hanno, dunque, affittato un capannone industriale a Castelnuovo Don Bosco (AT), con lo scopo di costituire un proprio ''deposito fiscale''.Gli sviluppi investigativi recentemente rilevati hanno accertato frenetici contatti tra i sodali tesi a produrre ai competenti Uffici doganali la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione ad operare nel settore degli alcolici sottoposti ad accisa e realizzare, dunque, plurimi ''viaggi'' di prodotto sottratto al pagamento delle imposte, dagli stessi stimati in non meno di 30 operazioni delittuose al mese, ciascuna in grado di far evadere accise dovute per circa 90/100 mila euro. Tale frode consente, da un lato, l'immissione in consumo, all'interno dell'Unione Europea, di alcolici senza versare imposte e, dunque, ad un prezzo in grado di alterare la libera concorrenza e, dall'altro, la spartizione tra i beneficiari della frode (mittente, gestori del viaggio ''fittizio'' e destinatario finale) di un profitto illecito pari all'ammontare delle accise evase.Gli indagati sono risultati direttamente coinvolti anche nel traffico di un ingentissimo carico di tabacchi lavorati esteri, pari a 9 tonnellate di sigarette, per valore complessivo di 1,5 milioni di euro, che si accingevano a far entrare di contrabbando nascosto all'interno di un container diretto in Italia giunto, via mare, nel porto di Livorno. Lo scorso venerdì, il contenitore, proveniente dal porto africano di Bissau (Guinea Bissau), con scalo a Tangeri (Marocco) e che figurava trasportare tavoli e sedie di legno, è stato intercettato dai militari della Guardia di Finanza e sequestrato.I militari hanno complessivamente denunciato 27 soggetti e sono state anche eseguite (con la collaborazione dei Reparti del Corpo competenti per territorio) in 7 Regioni, precisamente a Livorno, Portoferraio (LI), Rosignano Marittimo (LI) nonché in provincia di Torino, Asti, Padova, Ravenna, Forlì, Pisa, Pistoia, Campobasso, Napoli, Salerno, Lecce e Brindisi, perquisizioni personali, domiciliari e locali nei confronti degli indagati, con l'impiego complessivamente di circa 120 militari.