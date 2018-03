Domenica alle urne Elezioni, a Palermo si ristampano 200mila schede. Errori anche a Mantova per le regionali A Palermo sarebbero state distribuite le schede del Senato del collegio di Bagheria. A Mantova manca l'indicazione del candidato Pd alla presidenza della Regione, Giorgio Gori. Ma le schede non saranno ristampate

Per un errore nella distribuzione 200mila schede elettorali dovranno essere ristampate a Palermo. In particolare nel capoluogo siciliano sarebbero state distribuite le schede del Senato del collegio di Bagheria."Nel pomeriggio odierno, a seguito di un'attenta verifica della distribuzione delle schede elettorali in diversi seggi della città di Palermo, si è riscontrata una difforme collocazione di talune sezioni elettorali nell'ambito dei collegi senatoriali". E' quanto si legge in un comunicato ufficiale diffuso questa sera dalla Prefettura di Palermo, che annuncia la decisione dell'immediata ristampa delle schede e la loro consegna, a cura del Comune, domattina prima dell'apertura dei seggi.Ristampa delle schede nella notte oppure si va al voto per le Regionali della Lombardia con quelle pronte e si valuteranno eventuali ricorsi dopo le elezioni: sono queste, al momento, le due possibili soluzioni dopo che il Pd ha presentato un esposto per la provincia di Mantova, dove le schede consegnate ai seggi hanno il simbolo del partito senza la scritta che fa riferimento al candidato presidente Giorgio Gori.Tuttavia a Mantova non verranno stampate nuove schede elettorali per le regionali per ovviare all'errore nell'utilizzo del simbolo del Pd. È quanto è stato deciso questa sera nel summit svoltosi in prefettura. Secondo quanto riferiscono fonti del Pd di Mantova, la prefettura ha concordato con la Regione Lombardia un comunicato che la Regione stessa invierà tra stanotte e domani mattina a tutti i Comuni mantovani con il quale si assumerà la responsabilità dell'errore e spiegherà che è regolare l'utilizzo del simbolo del Pd anche senza la dicitura "per Gori". Il comunicato sarà poi affisso in tutti i seggi per avvertire gli elettori. Non è escluso che la decisone presa esponga il voto di domani nel Mantovano ad una serie di ricorsi.