Dopo il voto a Strasburgo Elezione Tajani, le reazioni delle istituzioni e dei partiti

Numerose le reazioni dopo l'elezione di Tajani alla Presidenza dell'Europarlamento."Per la prima volta un italiano Presidente del Parlamento europeo eletto. Auguri a @Antonio--Tajani. E grazie al suo sfidante @giannipittella". Lo scrive su Twitter il premier Paolo Gentiloni."Caro Presidente, la notizia della tua elezione è motivo di grande incoraggiamento per il nostro Paese e per tutti i rappresentanti italiani al Parlamento europeo; un riconoscimento del ruolo dell'Italia e dell'impegno dei nostri parlamentari, di tutti gli schieramenti, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea". Lo afferma il presidente del Senato, Pietro Grasso, nel messaggio inviato a Tajani. "Sono trascorsi 40 anni - ricorda - dall'elezione di un italiano, il senatore a vita Emilio Colombo, alla presidenza del Parlamento europeo, allora ancora non eletto direttamente. Oggi, un rappresentante del nostro Paese torna alla guida dell'Istituzione che costituisce l'architrave dell'Europa dei cittadini. Un risultato di straordinaria importanza nell'anno in cui ricorrono i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. Sono perciò particolarmente lieto di inviarti le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, a nome mio personale e dell'intera Assemblea di Palazzo Madama. Auguri che spero di rinnovarti presto di persona, in occasione della tua prossima visita a Roma"."Le più sentite congratulazioni da parte mia e dell'intera Camera dei deputati all'onorevole Antonio Tajani, eletto stasera al prestigioso incarico di Presidente del Parlamento europeo. Ulteriore motivo di soddisfazione è che la competizione abbia visto in lizza più candidati italiani, a riprova di una sensibilità europeista ancora viva nel Paese che sessant'anni fa ospitò a Roma l'atto di nascita della Comunità. Tutti sappiamo oggi che commemorare la fondazione non basta, che l'Unione europea ha bisogno di essere potentemente rivitalizzata e di mettersi in sintonia con i bisogni e le istanze dei suoi cittadini, colpiti in questi anni da una crisi economico-sociale senza precedenti. Per uscirne non è sufficiente l'Europa dei governi. Dovrà contare sempre più il ruolo dei Parlamenti - quelli nazionali e quello europeo - che delle richieste dei cittadini sono l'espressione più diretta". Lo dichiara in una nota la presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini."L'elezione di Antonio Tajani a presidente Europarlamento è ottima notizia per Italia, per i popolari europei e anche per quelli italiani. Farà ottimo lavoro". Così su twitter il ministro degli Esteri, Angelino Alfani."Congratulazioni al nuovo presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, finalmente un italiano alla guida di una istituzione cosìimportante. Onore alla bttaglia leale e coraggiosa di Gianni Pittella, c'è tanto da fare per i socialisti europei". Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi."Con l'elezione di Antonio Tajani alla presidenza del Parlamento europeo grazie ai voti di Popolari, liberali e conservatori "abbiamo voltato pagina. Oggi il paesaggio politico nel Parlamento europeo è cambiato drammaticamente con la nascita di un nuovo blocco conservatore": lo scrive il capogruppo socialdemocratico Gianni Pittella, sconfitto da Tajani al ballottaggio. "Ci opporremo costruttivamente a questo blocco, lavorando da domani assieme alle altre forze progressiste"."L'elezione di Antonio Tajani a Presidente del Parlamento Europeo mi riempie di gioia e di orgoglio come italiano e come presidente di Forza Italia: ad Antonio sono legato da amicizia e affetto sin dal 1994 quando fu con me uno dei cinque fondatori di Forza Italia". Lo sottolinea in una nota Silvio Berlusconi. "Da allora -assicura il Cav- il suo impegno politico è sempre stato intenso, lineare, coerente e gli elettori lo hanno confermato ben quattro volte al Parlamento Europeo. Il suo lavoro in Europa, sia come eletto, sia nel periodo nel quale è stato indicato dal nostro governo come Commissario Europeo e Vice Presidente della Commissione, gli è valsa una generale stima, anche al di fuori dei confini del nostro Paese e della nostra area politica"."La Lega si è rifiutata di votare due servi dello stesso padrone tedesco. Tajani? Macché italiano. E' solo l'ennesimo domestico al servizio della Merkel". Così il segretario, ed europarlamentare della Lega, Matteo Salvini. "Pur di portare a casa la poltrona europea - prosegue - FI ha chiesto e ottenuto i voti degli amici di Monti e di Prodi, dei difensori dell'euro, delle banche e dell'immigrazione di massa che stanno massacrando l'Italia. Se il buongiorno si vede dal mattino, tanti saluti a Forza Italia. Chi difende quest'Europa e l'euro fa il male dell'Italia e non sarà alleato della Lega"."Da Salvini giungono solo sorprendenti quanto unitili volgarità sul conto di Tajani un uomo che serve solo i valori in cui crede e nient'altro". Lo afferma in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.