POLITICA

2018/03/05 07:35

#Elezioni 2018 Disfatta per Massimo D'Alema in Puglia: ex premier arriva quarto nel collegio di Nardò per il Senato L'ex Presidente del Consiglio ha raccolto meno di mille voti (842, quando le sezioni scrutinate sono 32 su 33), pari a poco più del 5% (5.41% 32/33 sezioni) dei consensi

Le sfide dei big nei collegi uninominali

Le sfide dei big nei collegi uninominali M5S primo partito, Centrodestra prima coalizione. Cala Pd, Lega sopra FI. Ma la maggioranza non c'è Condividi Una dèbacle nella sua Puglia. Massimo D'Alema si presentava della lista di Liberi Uguali nel collegio di Nardò per il Senato della Repubblica ma è arrivato solo quarto, alle spalle dei candidati di M5S, del Centrodestra e anche della candidata del PD. L'ex Premier ha raccolto meno di mille voti (842, quando le sezioni scrutinate sono 32 su 33), pari a poco più del 5% (5.41% 32/33 sezioni) dei consensi.





Le altre sfide

Risultati alterni per i 'pesi massimi' della politica nei collegi uninominali. Matteo Renzi ha vinto a Firenze Senato con il 44% circa. Luigi Di Maio ha stravinto ad Acerra Camera con il 63% circa. Paolo Romani ha vinto a Sesto San Giovanni Senato con il 40%. Renato Brunetta ha vinto a San Donà di Piave Camera con il 50%. Giorgia Meloni ha vinto a Latina Camera con il 46%.



Paolo Gentiloni è in testa a Roma Trionfale Camera con il 41%. Emma Bonino in testa con il 38% a Roma Gianicolense Senato. Marco Minniti è solo terzo nel collegio di Pesaro Camera. Dario Franceschini è solo secondo a Ferrara Camera. Pietro Carlo Padoan è in testa di soli due punti a Siena Camera. Maria Elena Boschi ha vinto il collegio di Bolzano Camera. Pier Ferdinando Casini è in testa a Bologna Senato.



Valeria Fedeli è seconda per un punto a Pisa Senato. Roberta Pinotti è solo terza a Genova Senato. Graziano Delrio è in testa di un punto a Reggio Emilia Camera. Beatrice Lorenzin ha vinto nel collegio di Modena Camera. Claudio De Vincenti è solo terzo a Sassuolo Camera. Luca Lotti ha vinto il collegio di Empoli Camera. Riccardo Nencini è in testa di un soffio ad Arezzo Senato. Una dèbacle nella sua Puglia. Massimo D'Alema si presentava della lista di Liberi Uguali nel collegio di Nardò per il Senato della Repubblica ma è arrivato solo quarto, alle spalle dei candidati di M5S, del Centrodestra e anche della candidata del PD. L'ex Premier ha raccolto meno di mille voti (842, quando le sezioni scrutinate sono 32 su 33), pari a poco più del 5% (5.41% 32/33 sezioni) dei consensi.Risultati alterni per i 'pesi massimi' della politica nei collegi uninominali.ha vinto a Firenze Senato con il 44% circa.ha stravinto ad Acerra Camera con il 63% circa.ha vinto a Sesto San Giovanni Senato con il 40%.ha vinto a San Donà di Piave Camera con il 50%.ha vinto a Latina Camera con il 46%.è in testa a Roma Trionfale Camera con il 41%.in testa con il 38% a Roma Gianicolense Senato.è solo terzo nel collegio di Pesaro Cameraè solo secondo a Ferrara Camera.è in testa di soli due punti a Siena Camera.ha vinto il collegio di Bolzano Camera.è in testa a Bologna Senato.è seconda per un punto a Pisa Senato.è solo terza a Genova Senato.è in testa di un punto a Reggio Emilia Camera.ha vinto nel collegio di Modena Camera.è solo terzo a Sassuolo Camera.ha vinto il collegio di Empoli Camera.è in testa di un soffio ad Arezzo Senato.

Condividi