Violenza in molte zone del Paese Elezioni in Bangladesh, la premier Hasina verso il quarto mandato. 19 morti negli scontri Secondo i media, si profila una vittoria schiacciante per la prima ministra, che accusa il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), di "creare caos in tutto il Paese in modo organizzato"

Elezioni a Dhaka, Bangladesh (AP Photo/Anupam Nath)

La premier bengalese, Sheikh Hasina, secondo quanto riporta Channel 24, ha già ottenuto un vantaggio di 19 seggi sull'opposizione aprendo la strada a una vittoria schiacciante alle elezioni che sono state macchiate dalle violenze. Negli scontri sono morte almeno 19 persone.

Il partito della premier, la Lega popolare bengalese, ha accusato il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), di "creare caos in tutto il Paese in modo organizzato" e di attaccare i sostenitori e i leader della Lega popolare. "Dei 40 mila seggi elettorali, in 22 il voto è stato posticipato a causa di irregolarità, e nel resto dei centri, la votazione si è svolta in modo pacifico e con una grande partecipazione degli elettori", ha tuttavia spiegato il segretario della Commissione elettorale, Helal Uddin Ahmed.



L'opposizione respinge il voto,'una farsa'

Il leader dell'opposizione in Bangladesh, Kamal Hossain, ha definito le elezioni che si sono appena concluse "una farsa", sostenendo che qualsiasi risultato sarà respinto. Secondo quando denuncia Hossain, subito dopo il voto di stamani circa 100 candidati dell'opposizione si sono ritirati dalla corsa, senza fornire ulteriori dettagli sulla motivazione, ma annunciando una riunione domani per decidere la prossima mossa.



L'opposizione quindi chiede "alla Commissione elettorale di dichiarare il voto nullo e chiedere nuove elezioni con un governo apartitico". L'opposizione ha schierato candidati per tutti i 299 seggi parlamentari previsti.



L'ombra di intimidazioni

L'Associated Press ha ricevuto oltre 50 segnalazioni di intimidazioni e minacce ai seggi, denunciate da sostenitori dell'opposizione, anche se non è stata in grado di verificarle in modo indipendente. Il voto è visto come un referendum sulle tendenze considerate sempre più autoritarie della premier.



Il voto arriva al culmine di una campagna elettorale segnata da violenze e accuse di repressione contro migliaia di attivisti dell'opposizione. Una delle principali tv private, la Jamuna Tv, famosa per le sue posizioni indipendenti, è stata oscurata senza alcuna spiegazione. "Stiamo ancora trasmettendo, ma nessuno ci può vedere a causa del black-out", ha spiegato Fahim Ahmed, il direttore.