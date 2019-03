Urne aperte fino alle 23 Elezioni Basilicata. Alle 19 affluenza al 39,73% Al voto 573.970 elettori per scegliere uno dei 4 candidati alla presidenza e 20 componenti del Consiglio regionale

Affluenza del 39,73% alle ore 19 per le elezioni regionali in Basilicata. In base ai dati diffusi dal Viminale, ha votato il 39,24% degli aventi diritto nella provincia di Potenza, il 40,82% nella provincia di Matera. Alle 12 aveva votato il 13,3% degli aventi diritto, con un'affluenza leggermente più alta nella provincia di Potenza, dove raggiunge il 13,4%, mentre Matera si ferma al 13%. Le urne sono aperte fino alle 23, poi inizierà subito lo spoglio.Le scorse elezioni, nel 2013, si erano tenute in due giorni e l'affluenza finale si era attestata al 47,6%. In quelle del 2010, invece, il dato alla chiusura dei seggi era del 62,81%. Alle politiche del 2018 la percentuale è stata del 71,11 per cento.Le urne si sono aperte alle 7 per chiudersi alle 23. Sono chiamati al voto 573.970 elettori che dovranno scegliere uno dei 4 candidati alla presidenza e 20 componenti del consiglio regionale. A sfidarsi sono il candidato M5S Antonio Mattia, 47 anni, gestore di un centro ludico-ricreativo; per il centrodestra l'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, 68 anni; per il centrosinistra Carlo Trerotola, 61 anni, farmacista di Potenza; e Valerio Tramutoli, 61 anni, docente di fisica dell'Università della Basilicata, appoggiato dalla lista "Basilicata possibile".E' possibile votare per il candidato presidente e, in questo caso, il voto non si estende alle liste collegate. Si puo' votare per un candidato presidente e per una lista, tracciando un segno sul nome del candidato presidente e un segno sul simbolo della lista collegata, oppure una sola delle diverse liste collegate.