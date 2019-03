Alle 19 affluenza al 39,73% Elezioni Basilicata, chiuse le urne al via lo spoglio delle schede Quattro i candidati, venti i consiglieri regionali da eleggere. La regione, per 25 anni governata dal centrosinistra, è tornata al voto dopo le dimissioni del governatore Pittella. Salvini rompe il silenzio elettorale: "Da stasera governerà la Lega". Per i partiti banco di prova importante dopo quello dell'Abruzzo e della Sardegna

Stop al voto. Alle 23 chiusi i seggi elettorali in Basilicata, ed è iniziato lo spoglio delle schede per l' elezione del nuovo presidente della Region e. Sono stati 573.970 gli elettori chiamati oggi al voto in 681 sezioni, dalle ore 7 di stamane. Quattro i candidati, 28 liste totali, venti consiglieri regionali da eleggere, soglia del 3 per cento alle liste e dell'8 per cento alle coalizioni, e un'affluenza che alle 19 è stata del 39,73%.La regione, per 25 anni governata dal centrosinistra, è tornata al voto dopo le dimissioni del governatore Marcello Pittella indagato nell'ambito di una inchiesta sulla sanità lucana . Nel centrosinistra, dopo lunghe trattative si è raggiunto l'accordo sul nome di Carlo Trerotola, farmacista potentino, appoggiato dal Pd e da altre liste. Le linee di tendenza vedono davanti il centrodestra, a seguire il centrosinistra e poi il Movimento 5 Stelle.Secondo le prime stime, il centrosinistra avrebbe uno stacco presunto tra i 7 e i 10 punti in meno rispetto al centrodestra con un dato che lo accrediterebbe comunque intorno al 30-35%; rispetto a Vito Bardi, generale della Guardia di Finanza in pensione, candidato del centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e altre liste, che si attesterebbe intorno al 40%. Tra i democratici si spera di fare meglio del 16 per cento delle scorse politiche.Mentre il Movimento Cinque Stelle che ha candidato Antonio Mattia, 47 anni, gestore di un centro ludico-ricreativo spera di non aver brutte sorprese, perché proprio come in Abruzzo in Sardegna anche in Basilicata alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 il M5s aveva trionfato, ottenendo il 44 per cento dei consensi. E un risultato inferiore sarebbe comunque uno scacco. La speranza è restare almeno sopra il 20 per cento.Altra partita è quella giocata da Valerio Tramutoli, 61 anni, docente di fisica dell'Università della Basilicata, appoggiato dalla lista "Basilicata possibile", collegata alla "Campania possibile" del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris."Siamo fiduciosi nei lucani". Lo ha detto in serata il candidato presidente del Movimento 5 stelle, Antonio Mattia, a margine di una breve visita alla sala stampa allestita dalla Regione Basilicata nella sede di Via Anzio a Potenza.Molta prudenza ma evidente soddisfazione nel quartier generale di Vito Bardi, candidato governatore della Basilicata per il centrodestra, dopo le prime notizie sulle linee di tendenza del voto. Bardi sta aspettando i risultati con la famiglia.La Basilicata sarà governata da stasera dalla lega". Lo ha annunciato alla festa della Lega di Treviso il vicepremier Matteo Salvini, dopo che in giornata aveva postato un tweet inviatando i cittadini ad andare a votare per il suo partito.