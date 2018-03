Verso il 4 marzo Elezioni, Enrico Letta: "Spero Gentiloni e centrosinistra ne escano rafforzati"

Condividi

Il voto del #4marzo? Se penso a #Italia e #Europa voglio augurarmi che @PaoloGentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene. — Enrico Letta (@EnricoLetta) 28 febbraio 2018

Dopo l'intervento di Romano Prodi , un altro ex presidente del Consiglio del centrosinistra annuncia il suo sostegno al premier uscente Gentiloni."Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene".Lo scrive su Twitter l'ex premier Enrico Letta."Le parole di Enrico Letta sono importanti. Come Pd e centrosinistra andiamo avanti con impegnoper un'Italia più forte e più giusta". Lo dichiara il vicesegretario del Pd Maurizio Martina, a margine di un'iniziativa elettorale a Narni, in Umbria.