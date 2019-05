Il voto degli italiani Elezioni Europee: la Lega primo partito con oltre il 30%, il Pd supera un M5s in caduta libera Per le elezioni regionali in Piemonte, secondo gli exit poll, è in testa il candidato a governatore Alberto Cirio del centrodestra con una forchetta del 45-49%

Il voto europeo cambia radicalmente la mappa politica rispetto alle elezioni dello scorso anno.Dopo lo spoglio di poco meno della metà delle sezioni, 27.823 su 61.576, la Lega è primo partito con il 32,22%, davanti al Pd con il 25,07% che supera il M5s, che crolla al 17,00%, mentre Forza Italia ha l'8,11%, Fratelli d'Italia il 6,35% e +Europa-Italia in comune ha il 3,38%, quindi sotto lo sbarramento del 4%. I dati sono in linea con le proiezioni.Lieve calo della partecipazione: ha votato il 56,10%, contro il 58,69% di cinque anni fa. Il dato è relativo a 7.914 comuni su 7.915.Lo scorso anno, M5S era il primo partito con il 32,68%, il Pd aveva il 18,76%, la Lega il 17,35%, FI il 14%, Fdi 4,35%, Leu 3,39% e +Europa 2,56%.La proiezione su un campione dell'89% per le elezioni europee vede la Lega al 33%, il Pd al 23,1%, M5s al 17,6%, Forza Italia al 9%, Fdi al 6,5%, +Europa-Italia in comune al 3,2%.I dati sono del Consorzio Opinio per Rai, la ricerca è soggetta ad errore statistico.Una proiezione dei seggi vede per la Lega 28-29 eurodeputati, Pd 18-19, M5s 15-16, Forza Italia 7-8, FdI 5-6, Svp 0-1.In base al primo Exit poll, alle regionali in Piemonte è in testa il candidato a governatore Alberto Cirio del centrodestra con una forchetta del 45-49%. Sergio Chiamparino del centrosinistra ha una forchetta del 36,5-40,5%. Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con 12-16%. E anche nel secondo exit poll i dati restano invariati.Nel resto d'Europa popolari e socialisti perdono terreno, i sovranisti crescono ma non sfondano , i verdi sono protagonisti di un vero e proprio exploit. Un boom ecologista che però non riguarda l'Italia.Matteo Salvini arriva nella sede della Lega a via Bellerio, a Milano, dove il partito segue lo spoglio delle elezioni europee, ed esprime subito la sua soddisfazione per gli exit poll attraverso un tweet: "Una sola parola: GRAZIE Italia!". Posta anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge "1/o partito in Italia, grazie". E per quel che riguarda l'impatto sul governo il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ospite di Porta a Porta, dice: "Non credo sia all'ordine del giorno chiedere poltrone né cambiare premier"."Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia". Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i risultati elettorali da Montecitorio. Per il capo politico, il M5S sconta soprattutto "la grande astensione al Sud" rispetto alle ultime politiche, che avevano visto i 5 Stelle in testa a tutti gli altri partiti. Dunque "bisognerà lavorare sui territori", la raccomandazione del leader del Movimento, che a quanto si apprende ha già avviato una cabina di regia per rafforzare la base, con un occhio attento a tutto il territorio, da un estremo all'altro del territorio, isole comprese."Grazie a tutti per il coraggio e l'impegno. Finisce l'inverno dello scontento Pd. Comincia il lavoro per l'alternativa a Salvini e alla maggioranza gialloverde". Lo scrivesu twitter il presidente del Pd, Paolo Gentiloni. Per il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, "l'annunciata spallata sovranista in Europa sta fallendo, ed è una buona notizia. In Italia c'è un vero e proprio crollo del M5S che sta perdendo milioni di voti rispetto alle politiche del 2018. La Lega è sicuramente il primo partito ma bisogna vedere alla fine se il governo avrà ancora una maggioranza. In questo contesto il Pd, non solo non è sparito ma conferma di essere in partita"."Dai primi risultati di queste elezioni emerge un dato incontrovertibile: Forza Italia rimane centrale e determinante per la costituzione di una maggioranza di centro destra alternativa al governo giallo-verde". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia. "Chi si illudeva - si sottolinea - deve ricredersi: in sole due settimane di campagna elettorale, il presidente Berlusconi ha compiuto l'ennesimo miracolo". "L'oggettiva sconfitta dei Cinque Stelle e il risultato della Lega confermano la possibilità e la necessità di costruire un'alternativa di centro-destra. Le notizie che giungono dal Piemonte, dove il candidato di Forza Italia è in netto vantaggio, confermano e rafforzano il carattere vincente della coalizione di centro-destra e dei candidati azzurri"."Siamo ancora indispensabili, senza Forza Italia il centrodestra perde... Noi siamo l'unica forza moderata di una coalizione vincente solo se corre insieme e io resto a Bruxelles l'unico argine al populismo anti-europeo. Più di questo non si poteva fare, ho dato il massimo". Queste, a quanto apprende l'Adnkronos, le prime reazioni di Silvio Berlusconi al voto delle Europee."I patrioti italiani sbarcano nel Parlamento europeo". Lo scrive su Twitter la presidente di Fdi Giorgia Meloni.