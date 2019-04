Verso il voto di maggio Elezioni Europee, si depositano i simboli al Viminale Le operazioni si concluderanno alle 20 di oggi e riprenderanno dalle 8 e fino alle 16 di domani

È in corso da questa mattina alle 8 al Viminale il deposito dei contrassegni dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare il 26 maggio alle elezioni del Parlamento europeo. Le operazioni si concluderanno alle 20 di oggi e riprenderanno dalle 8 e fino alle 16 di domani.Sono finora 26 i simboli depositati. Ai loghi presentati questa mattina (tra cui quelli dei partiti di maggioranza M5S e Lega) si sono aggiunti i contrassegni di altre forze politiche, ovvero: Popolari per l'Italia, Nuovo Cdu, Movimento Riscatto Nazionale, Partito Comunista Italiano, Unione di Centro, La Sinistra (Gue/Ngl - European Left), Uniti per l'Italia, Pensa Italia per l'Europa, No alla cassa forense, Federalisti Democratici Europei, Italia Moderata.