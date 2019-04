Si profila un testa a testa Elezioni Israele, Netanyahu e Gantz rivendicano entrambi la vittoria Sono contraddittori i primi exit poll delle tv. Crollo dei laburisti: "Siamo sotto shock"

Il primo ministro israeliano uscente Benjamin Netanyahu ha dichiarato vittoria, pochi minuti dopo che il suo rivale Benny Gantz ha fatto lo stesso. "Il blocco di destra guidato dal Likud ha ottenuto una chiara vittoria", ha scritto Netanyahu su Twitter. "Ringrazio i cittadini di Israele per la loro fiducia. Comincerò a formare una coalizione di destra con i nostri partner naturali questa notte stessa", ha twittato ancora.

Poco prima, Benny Gantz, che secondo i primi exit poll ha ottenuto più seggi di Netanyahu, aveva proclamato la vittoria. "Abbiamo vinto!", ha detto. "Il popolo israeliano ha parlato. Grazie alle migliaia di attivisti e all'oltre milione di elettori. In queste elezioni, c'è un chiaro vincitore e un chiaro perdente. Bibi aveva promesso 40 seggi e ha perso", ha aggiunto Gantz, citato dal sito di Haaretz.

Contraddittori gli exit poll delle tv

Sono contraddittori, sottolinea Haaretz, i primi exit poll delle tv. Channel 12 News attribuisce al blocco di centro-sinistra e a quello di centro-destra 60 seggi ciascuno, 37 seggi alla lista "Blu e Bianco" e 33 al Likud. Channel 13 assegna invece 66 seggi al blocco di centro-destra e 54 al blocco di centro-sinistra e 36 seggi ciascuno ai partiti di Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. The Kan attribusce invece al blocco di centro-destra 64 seggi, 56 al blocco di centro-sinistra, 37 seggi al partito "Blu e Bianco" di Gantz e 36 al Likud.

Crollo dei laburisti: "Siamo sotto shock"

Il partito laburista di Avi Gabbai è uscito seccamente sconfitto nei tre exit-poll pubblicati dalle reti televisive israeliane secondo cui nella prossima Knesset avrà 7-8 deputati (su un totale di 120). Nelle politiche del 2015 - in cui si erano presentati sotto la guida di Isaac Herzog e assieme al partito centrista di Tzipi Livni - i laburisti avevano ottenuto 24 seggi. ''Si tratta di un fallimento duro e doloroso'', ha ammesso la dirigente laburista Shelly Yechimovic. ''E' il risultato peggiore che abbiamo mai conseguito nella intera storia del partito laburista. Siamo sotto shock''. Da queste elezioni la sinistra israeliana è uscita molto ridimensionata. Il partito Meretz avrebbe ottenuto 4-5 seggi, mentre le liste arabe - che nella scorsa Knesset avevano conquistato 13 seggi - per ora possono contare solo sui 6-7 seggi di Hadash-Taal. Un secondo partito arabo, Balad-Raam, potrebbe non aver superato la soglia di ingresso.