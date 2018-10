Dopo il voto Elezioni Lettonia: filorussi primi ma difficilmente al governo Concordia ha ottenuto il 20% voti, populisti al 14%. Bene europeisti

Il partito filorusso Concordia è in testa nelle elezioni legislative di ieri in Lettonia, ma difficilmente andrà al governo visti i buoni risultati delle forze europeiste. Con oltre il 95% delle schede scrutinate, Concordia ha il 20% dei voti, i populisti di Kpv il 14,1% e il Nuovo Partito Conservatore, che fa della lotta alla corruzione il suo cavallo di battaglia, il 13,6%.I 3 partiti dell'attuale coalizione di governo hanno perso metà dei voti rispetto alle ultime elezioni e l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori del premier Maris Kucinskis ha ottenuto solo il 10%.Concordia, che ha nella minoranza russa il proprio elettorato di riferimento, dovrebbe ottenere 24 seggi su 100. Nonostante i tentativi di affievolire la posizione filo-Cremlino, però, solo i populisti di Kpv sarebbero disponibili ad allearsi coi filorussi che fino al 2017 avevano un accordo di cooperazione col partito di Putin Russia Unita.Appare quindi improbabile che i filorussi entrino nel nuovo governo e la politica estera della Lettonia, Paese Ue e Nato, non dovrebbe subire scossoni.