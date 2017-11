X Municipio di Roma Ad Ostia si vota. Nove i candidati, incognita affluenza Alle 19 il dato sull'affluenza alle urne per le elezioni a Ostia è stato del 28,67%, oltre 10 punti meno del 2016. Il X Municipio di Roma va al voto dopo quasi due anni e mezzo di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Seggi aperti fino alle 23

di Tiziana Di Giovannandrea Ostia si accinge a scegliere il suo nuovo "mini sindaco" fra nove candidati.In corsa per la presidenza del x Municipiodel Movimento 5 Stelle,per il Partito Democratico,per il Centrodestra,per CasaPound,per Sinistra Unita,per il Partito della Famiglia e i candidati civici don(Lista civica Laboratorio civico X),(liste Ora e Un sogno comune)(Noi del X Municipio). Gli aspiranti consiglieri sono 371.Ostia esce da un commissariamento per infiltrazioni di mafia durato quasi due anni e mezzo.Alle 19 il dato sull'affluenza alle urne è stato del 28,67%, oltre 10 punti meno rispetto al 2016.Gli elettori chiamati alle urne sono 185.661 su una popolazione di poco meno di 300.000 abitanti, in un territorio che si estende dall'Eur fino al mare, comprendendo quartieri come Acilia, Castel Porziano, Infernetto, Malafede e Casal Palocco. Seggi aperti fino alle 23.Numerose sono le segnalazioni di allagamenti e traffico in tilt a Ostia: il maltempo non ha facilitato le operazioni di voto nel X Municipio e ha reso le strade impraticabili. Gli allagamenti in diversi quartieri impediscono alle persone di uscire di casa, di spostarsi e di raggiungere i seggi elettorali in molti dei quali è impossibile l'accesso. E' stato chiesto alla sindaca Raggi di intervenire immediatamente per consentire ai cittadini di esercitare il diritto al voto.Le operazioni di voto, comunque hanno confermato dal X Municipio, procedono regolarmente. Unica eccezione è stata in mattinata il Liceo Classico 'Anco Marzio' al Lido di Ostia dove ha votato il candidato presidente di Casapound, Luca Marsella seguito da un codazzo di giornalisti, fotografi e da un gruppo di militanti. La presidente del seggio ha contattato la Polizia.Gli agenti le avrebbero detto che avrebbe dovuto contattare il Gabinetto del Sindaco per richiedere l'autorizzazione a far entrare i fotografi nel seggio e a quel punto la presidente avrebbe deciso di non contattare l'amministrazione e lasciare quindi i giornalisti fuori. Nelle sezioni degli altri candidati presidenti è stata consentita invece l'entrata ai giornalisti e fotografi a 'discrezione del presidente del seggio', per le immagini di rito tranne che per il candidato civico Andrea Bozzi che ha votato nel seggio elettorale di Via delle Rande.