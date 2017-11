La smentita Elezioni, Quirinale: intesa su voto a maggio è pura fantasia Così, secondo quanto si apprende da ambienti del Quirinale, sono state derubricate le indiscrezioni di stampa che associano il Capo dello Stato a chi in queste ore sta lavorando per far slittare a maggio le elezioni politiche

Condividi

Pura fantasia. Così in ambienti del Quirinale viene liquidata l'ipotesi di un avallo da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a un percorso che porti la legislatura a scadenza naturale con lo svolgimento di elezioni a maggio.

Il Capo dello Stato, è la linea ribadita più volte, è chiamato a svolgere una funzione notarile e solo nel momento in cui governo e maggioranza dichiarassero di aver esaurito il loro compito, si porrebbe il tema della conclusione della legislatura e quindi dell'eventuale scioglimento anticipato di qualche settimana delle Camere e dello svolgimento delle elezioni.



In altri termini, dopo l'approvazione della legge di Bilancio, che in questa fase rimane l'impegno prioritario, se il presidente del Consiglio, a fine anno, riterrà di presentarsi dimissionario, a quel punto si andrà ad elezioni, con molta probabilità a marzo.



Se invece il premier e le forze politiche che lo sostengono riterranno di avere margini per poter proseguire la loro azione, allora la legislatura potrà arrivare alla scadenza naturale, il 14 marzo, e le elezioni a quel punto si terranno a maggio. Ma si tratta di scelte che riguardano le dinamiche politico-parlamentari, rispetto alle quali il Presidente della Repubblica non ha e non intende avere voce in capitolo.